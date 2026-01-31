Colapinto probó un kartcross sobre la nieve en Andorra: “No me divertí tanto nunca. Qué lindo esto”
Franco Colapinto combinó trabajo y recreación este fin de semana luego de completar sus primeras pruebas con el Alpine A526, en la preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino manejó un vehículo de carreras sobre la nieve en Andorra, en una experiencia vinculada al mundo motor y la velocidad.
“No me divertí tanto nunca. Qué lindo esto”, escribió el pilarense en una historia publicada en su Instagram. En el video se lo observa maniobrando un kartcross de 600 cc en el Circuit Andorra Pas de la Casa, en el Principado.
Linda manera de “aflojar” después de los test de Barcelona un poco de diversión, eso sí dame adrenalina. #SiempreConEl43 @FranColapinto #Colapinto pic.twitter.com/UCey3htTIP
La actividad se dio a partir de una invitación de la empresa PCR Sport, en el marco de la cuarta y última fecha de la GSeries 2026, un campeonato de carreras sobre hielo y nieve que se disputa desde hace tres décadas en Andorra.
La visita de Colapinto al Principado ocurrió apenas horas después de haber realizado sus primeros ensayos con el nuevo Alpine, en la antesala de su primera temporada como piloto titular de la escudería francesa en la máxima categoría del automovilismo.
El argentino se subió por primera vez al A526 el lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló. Esa jornada estuvo atravesada por interrupciones a causa de la lluvia. Luego, el miércoles por la mañana, completó su participación en el Shakedown.
Entre ambas sesiones, Colapinto acumuló 539 kilómetros, con 60 vueltas el lunes y 58 el miércoles, un rodaje que le permitió sumar confianza y experiencia en una pretemporada que aún tiene por delante los tests de Bahréin, previstos en dos tramos: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.
“Esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo. Hemos estado haciendo mucho, por supuesto, coches nuevos, nuevas generaciones, es una era completamente nueva de coches y las regulaciones son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse, no solo para nosotros los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos; es una idea y un concepto completamente diferentes de coches”, señaló el pilarense tras su trabajo en Barcelona.
“Es una muy buena sensación encarar mi primera pretemporada de Fórmula 1 con un auto nuevo. Con las nuevas regulaciones todo es muy distinto, los cambios son enormes, y eso resulta muy emocionante para todos”, agregó Colapinto en declaraciones distribuidas por Alpine, ya que la prensa no pudo participar del Shakedown. Además de remarcar la importancia de “sumar kilometraje y completar más vueltas”, destacó: “Nos vamos a enfocar en nosotros, seguir trabajando duro, mantener la energía positiva y tratar de aprovechar al máximo este Shakedown de la semana”.
Tras estas jornadas en Barcelona, Alpine regresará a su base en Enstone para analizar los datos durante diez días antes de viajar a Sakhir, donde sí habrá presencia de prensa durante los tests y se podrá ver nuevamente en acción a Colapinto.