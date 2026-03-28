Colapinto optimista de cara al domingo: “En qualy no estuvimos bien, pero el ritmo en carrera es mejor”
Franco Colapinto tuvo una clasificación trabajosa en Suzuka y partirá 15° con el Alpine, lejos de su compañero Pierre Gasly, que se metió en Q3 y saldrá 7°. El argentino reconoció que “en qualy no estuvimos bien el fin de semana” y que aún está “lejos” del rendimiento ideal a una vuelta.
El piloto de Pilar viene de vivir su mejor fin de semana desde que llegó a Alpine, la escudería que lo recibió tras quedarse sin lugar en Williams, donde había debutado como reemplazante en mayo de 2025. Esta temporada, el equipo francés le dio por primera vez la chance de ser titular y Colapinto ya respondió con su primer punto para Alpine gracias al 10° puesto en el Gran Premio de China.
Con ese antecedente, Suzuka aparecía como un desafío mayúsculo: uno de los circuitos más técnicos y exigentes de la Fórmula 1. Colapinto cumplió con entrenamientos prolijos, pero no logró ser competitivo en el ritmo a una vuelta, algo que quedó expuesto en la clasificación, donde terminó 15° y largará este domingo (a las 3.00 de la Argentina) cuatro filas detrás de Gasly.
El fin de semana no había arrancado bien para Alpine, con los dos autos poco competitivos. Según explicó el argentino, tuvo “varios problemas en la FP1” y les costó por “un tema adelante” que tenían los autos. Eso mejoró el sábado; sin embargo, la diferencia entre ambos pilotos fue amplia. En la última práctica libre, Colapinto fue siete décimas más lento que el francés, que ya entonces se metió en el top 10, algo que repitió –y reforzó– en la qualy.
En la Q1, después de tres minutos de iniciada la sesión, Alpine mandó a sus pilotos a la pista y Colapinto marcó un tiempo de 1m31s458, que lo dejó virtualmente 10°, a 1s380 de Charles Leclerc y a tres décimas de Gasly. Cuando volvió al box para preparar su última salida, ya estaba 16° y, antes de abrir su última vuelta cronometrada, se encontraba fuera de los clasificados a la Q2 porque los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon habían salido antes y mejorado sus registros.
En una zona media muy apretada, y con el último suspiro –fue el último piloto al que le bajó la bandera a cuadros–, el oriundo de Pilar bajó medio segundo su tiempo y, con un registro de 1m30s931, quedó 16° y dejó afuera a su excompañero Albon de la Q2 por apenas 157 milésimas. Había alivio y alegría en el box del equipo francés porque también Gasly había conseguido el pase a la siguiente etapa.
Con ese objetivo cumplido, el nuevo plan era quedar lo más arriba posible en el clasificador, como había ocurrido hace unos días en Shanghái, cuando Colapinto ocupó el cajón número 12 y diversos problemas de sus rivales le permitieron escalar hasta el puesto 6 en la largada.
Sin embargo, mientras Gasly marcaba un tiempazo para ser 7° y el único rookie de la temporada, Arvid Lindblad, se metía 10° y eliminaba de la Q3 al tetracampeón Max Verstappen, Colapinto mejoraba pero el resto también. Su tiempo de 1m30s627 en Q2 solo le alcanzó para quedar por delante de Carlos Sainz (Williams) y ubicarse 15°.
En la comunicación por radio con su ingeniero Stuart Barlow, el argentino habló de “subviraje, sobreviraje y subviraje enormes” y describió una “parte trasera fatal”, síntoma de un auto inestable y difícil de llevar al límite en una vuelta rápida.
En diálogo con ESPN, mientras comenzaba la Q3 y Kimi Antonelli aseguraba su pole con un tiempo de 1m28s778 imposible de batir, Colapinto confirmó que la parte media de la parrilla estaba “apretada” y deseó que este domingo su ritmo de carrera “sea un poco mejor”.
“En qualy no estuvimos bien el fin de semana. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena, la Q2 faltó mucho. Hay que entender porqué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo y poder ir para adelante”, contó el argentino, poniendo el foco en el análisis de datos y el trabajo nocturno del equipo.
Consultado sobre lo que se realizó en los entrenamientos, admitió que “se probó muy poco el ritmo de carrera”. Y amplió: “Al final estos fines de semana que son tan rápidos, que todo va pasando muy de golpe, a veces cuesta meter lo que queremos. Tuve varios problemas en la FP1, que me costó bastante tiempo. Pero en general creo que el ritmo en carrera es mejor que en qualy. Intentaremos tener una buena largada, una buena carrera e ir para adelante”, confesó.
Desde la octava fila, perseguido por los Williams y detrás de dos pilotos peligrosos como Liam Lawson y Esteban Ocon, Colapinto afrontará su tercera carrera de la temporada. Será una larga noche en Japón para comprender la gestión de la energía y comparar telemetrías con Gasly, porque del otro lado del garaje sí se pudo sacar provecho de los nuevos elementos que Alpine llevó a Suzuka. Hay tiempo y hay piloto. Solo hace falta que el auto acompañe.
Nueva pole de Kimi Antonelli y otra frustración para Max Verstappen
Mientras el joven italiano Kimi Antonelli disfruta, con apenas 19 años, de su segunda pole consecutiva en una Fórmula 1 en la que acaba de sumar su primera victoria, el experimentado Max Verstappen sufre con un Red Bull “imposible de conducir” que lo dejó otra vez afuera de la Q3 –en Australia se había quedado en la Q1 tras un choque–, esta vez porque la promesa de la Academia Red Bull, Arvid Lindblad, lo desplazó al puesto 11.
Fue una clasificación entretenida de principio a fin, aunque el inicio fue previsible, con las eliminaciones de los autos de Aston Martin y Cadillac, además del Williams de Alex Albon y el Haas de Oliver Bearman, quien venía de buenas actuaciones.
Con Colapinto presente en la Q2, la atracción para los argentinos pasó por ver en qué posición terminaba su compatriota, mientras que el resto del mundo se sorprendió al ver que Lindblad sacaba del décimo lugar a Verstappen, mientras que el otro hombre de Red Bull, Isack Hadjar, sí lograba meterse en la Q3.
En la Q3 no hubo verdadera lucha por la pole porque Antonelli no lo permitió: en su primera salida estableció el tiempo que nadie pudo mejorar, ni su compañero de equipo y líder del Mundial por cuatro puntos, George Russell, ni Charles Leclerc (4°), el único capaz de mejorar su registro en esa última salida a la pista.
Oscar Piastri (McLaren), que suma dos DNS en dos grandes premios, acompañará al hombre de Ferrari en la segunda fila, mientras que su compañero en el equipo británico, Lando Norris, estará con Lewis Hamilton, de Ferrari, en la tercera, justo delante del sorprendente Gasly, que completó un sábado perfecto para su lado del garaje en Alpine.