Colapinto o Paul Aron: Briatore definirá pronto al segundo piloto de Alpine para 2026
La incertidumbre en Alpine para definir quién será el piloto que acompañará a la escudería francesa en 2026 mantiene en vilo a los fanáticos. Aunque Franco Colapinto aparece como el gran favorito, Flavio Briatore encendió la polémica con una fuerte declaración.
“Es entre Franco y Paul Aron”, señaló Briatore en diálogo con The Race. “Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Necesito entender qué es lo mejor para el equipo, ¿sabes?”, añadió el empresario italiano.
Con esas palabras, Briatore prácticamente descartó al resto de candidatos y redujo la competencia a un duelo entre Colapinto y Aron. “No tengo ningún interés personal con nadie. Mi único interés es sumar al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso”, aclaró.
El dirigente también marcó una fecha límite para tomar la decisión: “Necesito ver una o dos carreras más, pero, sinceramente, hoy no sé”. De acuerdo con sus dichos, la resolución podría darse en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.
Asimismo, explicó por qué no buscan alternativas fuera de la estructura de Alpine: “No veo ninguna otra posibilidad. Vemos otros, pero no sentimos nada especial, porque los buenos hacen ‘boom’”.
En cuanto al presente de Colapinto, Briatore destacó su progreso tras un arranque con dificultades: “Estos jóvenes pilotos llegan con mucha presión. Es muy difícil gestionar el coche y hablar con los ingenieros. Tal vez algunos entraron en la F1 demasiado pronto. Después de seis, siete u ocho carreras, Antonelli mejoró, luego Bortoleto, y ahora Franco es el mejor. Necesitamos considerar qué podemos tener”.
Lo que resta del calendario 2025 en la Fórmula 1
- Azerbaiyán (Bakú): 19 al 21 de septiembre
- Singapur (Marina Bay): 3 al 5 de octubre
- Estados Unidos (Austin): 17 al 19 de octubre
- México (CDMX): 24 al 26 de octubre
- Brasil (Sao Paulo): 7 al 9 de noviembre
- Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- Qatar (Losail): 28 al 30 de noviembre
- Abu Dhabi (Yas Marina): 5 al 7 de diciembre