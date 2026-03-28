Colapinto no logró el salto esperado en Suzuka y terminó 17º en la tercera práctica del GP de Japón
Franco Colapinto cerró la tercera práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el 17º puesto, a más de 2s3 de la punta y por detrás de su compañero Pierre Gasly, en una sesión que dejó más dudas que certezas para Alpine de cara a la clasificación.
En su primera visita al mítico trazado de Suzuka, de 5.807 metros, el argentino completó la primera parte de su aprendizaje en el circuito japonés, que continuará con la clasificación y la carrera, tercera fecha del campeonato mundial 2026.
Con el Alpine A526, Colapinto fue el primero en salir a pista para ejecutar la planificación del equipo de Enstone y cotejar las variantes introducidas en el coche, evaluando su comportamiento con miras a las siguientes sesiones oficiales y buscando el setup ideal para los sectores sinuosos y las zonas de alta velocidad del escenario nipón.
Calzando neumáticos medios nuevos (utilizó tres juegos), el pilarense desarrolló tandas cortas de no más de cinco vueltas por set. En la mejor de esas salidas marcó 1m32s334, quedando a 0s672 de su compañero Pierre Gasly.
Sobre el final de los 18 giros que completó con ese compuesto, Colapinto debió corregir en el tránsito de la curva de «la cuchara», cuando el Alpine pisó fuera de la huella y perdió adherencia, lo que lo obligó a salvar una situación límite.
Tras una última detención en boxes, el argentino retornó con neumáticos blandos, enfocado en cerrar la sesión con ese compuesto. Con las gomas suaves registró 1m31s854, quedando a casi 2s5 del mejor tiempo de Kimi Antonelli (Mercedes) y a más de 1 segundo de Gasly, quien se ubicó en el Top 10.
Esa diferencia evidenció una merma en la prestación de la unidad de Colapinto, que no progresó como se pretendía en la simulación de clasificación, pese al cambio de compuesto y a las modificaciones de puesta a punto.
Ahora será momento para Alpine de evaluar las razones de esa magra performance y determinar cuál es el setup más viable para afrontar la clasificación y elaborar el plan de carrera del domingo, con el objetivo de mantener a los Alpine de Colapinto y Gasly en un nivel competitivo frente al resto de los pilotos y sus autos.
Antonelli dominó con el Mercedes y se perfila como candidato
En la lucha por la punta, el flamante ganador italiano en el campeonato mundial de F1, Kimi Antonelli, volvió a marcar el ritmo. El piloto de Mercedes se quedó con el mejor registro de la tercera práctica al clavar 1m29s362 con el FW 17.
Antonelli aventajó por 0s254 a su compañero George Russell, ratificando que los Mercedes son, otra vez, claros candidatos a dominar la clasificación y la carrera, tal como ocurrió en Australia y China.
Tercero se ubicó Charles Leclerc, quien con la Ferrari quedó a 0s867 y logró así cerrar la brecha dentro del segundo respecto de Antonelli. Detrás se ordenaron Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), el campeón mundial Lando Norris (McLaren, que debió esperar casi media tanda para solucionar un inconveniente en su auto), Nico Hülkenberg (Audi), Max Verstappen (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Audi) y Pierre Gasly (Alpine), completando el Top 10.
Resultados – Fórmula 1 – Gran Premio de Japón – Práctica 3
1) Kimi Antonelli (Mercedes) 1m29s362 – 18 vueltas
2) George Russell (Mercedes) a 0s254 – 18 vueltas
3) Charles Leclerc (Ferrari) a 0s867 – 20 vueltas
4) Oscar Piastri (McLaren) a 1s002 – 19 vueltas
5) Lewis Hamilton (Ferrari) a 1s021 – 23 vueltas
6) Lando Norris (McLaren) a 1s238 – 13 vueltas
7) Nico Hülkenberg (Audi) a 1s296 – 21 vueltas
8) Max Verstappen (Red Bull Racing) a 1s548 – 22 vueltas
9) Gabriel Bortoleto (Audi) a 1s638 – 21 vueltas
10) Pierre Gasly (Alpine) a 1s720 – 20 vueltas
11) Isack Hadjar (Red Bull Racing) a 1s732 – 21 vueltas
12) Liam Lawson (Racing Bulls) a 1s735 – 21 vueltas
13) Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1s926 – 17 vueltas
14) Esteban Ocon (Haas F1 Team) a 1s964 – 22 vueltas
15) Oliver Bearman (Haas F1 Team) a 2s196 – 18 vueltas
16) Alexander Albon (Williams) a 2s371 – 20 vueltas
17) Franco Colapinto (Alpine) a 2s397 – 25 vueltas
18) Carlos Sainz (Williams) a 2s467 – 26 vueltas
19) Valtteri Bottas (Cadillac) a 3s141 – 20 vueltas
20) Sergio Pérez (Cadillac) a 3s178 – 18 vueltas
21) Lance Stroll (Aston Martin) a 4s123 – 19 vueltas
22) Fernando Alonso (Aston Martin) a 4s167 – 14 vueltas
La actividad continuará con la clasificación del GP de Japón, que se disputará a partir de la hora 3:00 de nuestro país.