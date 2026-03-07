Colapinto largará 16° en el GP de Australia
El Gran Premio de Australia, primera fecha de la nueva etapa reglamentaria de la Fórmula 1, tuvo a Mercedes como gran protagonista en la clasificación. George Russell se quedó con la pole position tras marcar 1:18.518, mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli fue segundo con 1:18.811.
Tras el accidente de Max Verstappen, el joven Isack Hadjar le dio una buena noticia a Red Bull Racing al ubicarse tercero, a 0.785 del tiempo del británico.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto largará desde la 16ª posición, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, comenzará 14°, en otra jornada con dificultades para el A526 del equipo francés.
Colapinto tuvo un rendimiento similar al de Gasly en la Q1, aunque logró avanzar a la Q2 sobre el cierre de la tanda gracias a una buena vuelta. En esa instancia inicial también lo favorecieron tres eliminaciones sin tiempo registrado: Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) no salieron a pista, mientras que Verstappen sufrió un accidente en su primer intento.
La mejor vuelta del argentino durante la actividad fue 1:21.200, registrada sobre el final de la Q1. El mejor tiempo de Alpine en la clasificación lo firmó Gasly en la Q2 con 1:20.501, quedando a 0.280 de ingresar a la Q3.
Tras la clasificación, Colapinto analizó el rendimiento del equipo y reconoció que la mejora del monoplaza llevará tiempo.
“Es muy difícil solucionarlo rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto. Lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen algunos de los problemas grandes del auto y trabajar en eso”, expresó.
Sorpresas en la clasificación
Una de las sorpresas de la jornada fue el rookie Arvid Lindblad, que mostró un rendimiento sólido con Racing Bulls y logró avanzar hasta la Q3, desde donde largará noveno. Su compañero Liam Lawson partirá octavo.
También se destacó el debut competitivo de Audi, equipo que reemplazó a Sauber. Nico Hülkenberg comenzará 11°, mientras que Gabriel Bortoleto ocupará el 10° lugar en la grilla. El brasileño alcanzó la Q3, pero no pudo disputar la tanda final por un problema en su monoplaza.
En tanto, Cadillac hizo su estreno como undécima escudería de la categoría. Sus pilotos Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez registraron los tiempos más lentos entre quienes lograron marcar vueltas en la clasificación.
La carrera
El Gran Premio de Australia, pactado a 58 vueltas, se disputará este domingo en el Circuito Albert Park de Melbourne desde la 1 de la madrugada de Argentina.