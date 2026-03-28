Colapinto largará 15° en Suzuka y volvió a quedar lejos del ritmo de Antonelli y Mercedes
La clasificación del Gran Premio de Japón 2026 dejó a Franco Colapinto en el 15° puesto, con un registro de 1m30s627 en la Q2, muy lejos de la referencia marcada por el Mercedes de Kimi Antonelli, autor de la pole con 1m28s778.
La performance del Alpine A526 le había generado al argentino ciertas expectativas en cuanto a referencias de puesta a punto, pero en el exigente circuito de Suzuka, donde se disputa el GP japonés, el andar no alcanzó el rendimiento pretendido. Colapinto logró superar el primer corte clasificatorio, aunque no pudo avanzar al último segmento.
En la Q2, el pilarense consiguió otro buen parcial y se mantuvo entre los postulantes a una posición mejor, pero finalmente marcó 1m30s327 en su mejor intento y fue eliminado. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, sí logró acceder al grupo definitivo y disputar el décimo puesto, superándolo por 0s653.
Al regresar a boxes, Colapinto dejó ver su frustración y tristeza por no poder plasmar en la pista un trabajo acorde a lo esperado con el coche, ni igualar la performance de Gasly. Esa situación obligará a una nueva reunión en los boxes nipones con los ingenieros de la escudería de Enstone, con el objetivo de revisar en qué punto hay que mejorar para encontrar un mejor ritmo en los 5.807 metros del trazado japonés.
Nueva pole de Antonelli y tercer 1-2 consecutivo de Mercedes
Por tercera carrera consecutiva, el equipo Mercedes concretó el 1-2 en una sesión clasificatoria. Repitiendo lo hecho en China, el italiano Kimi Antonelli se quedó con la pole al marcar 1m28s778, a un promedio de 235,477 km/h, y volvió a superar a su compañero George Russell, esta vez por 0s298.
Detrás de los Mercedes se ubicó el McLaren de Oscar Piastri, a 0s354, y la Ferrari de Charles Leclerc, a 0s627. Luego se ordenaron el campeón mundial 2026 Lando Norris, a 0s631, Lewis Hamilton, a 0s789, y Pierre Gasly, quien cerró el grupo de los diez mejores al quedar a menos de un segundo, a 0s913 de Antonelli.
A continuación se posicionaron Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), completando el top 10 de la clasificación en Suzuka.
Al igual que Colapinto, tampoco pudo acceder al último corte clasificatorio el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien sigue penando con el coche y con este reglamento, en el que además de conducir debe establecer una gestión de energía estable en cada vuelta.
Clasificación del Gran Premio de Japón 2026 de Fórmula 1
1) Kimi Antonelli (Mercedes): 1m30s035 / 1m29s048 / 1m28s778
2) George Russell (Mercedes): 1m29s967 / 1m29s686 / 1m29s076
3) Oscar Piastri (McLaren): 1m30s200 / 1m29s451 / 1m29s132
4) Charles Leclerc (Ferrari): 1m29s915 / 1m29s303 / 1m29s405
5) Lando Norris (McLaren): 1m30s401 / 1m29s795 / 1m29s409
6) Lewis Hamilton (Ferrari): 1m30s309 / 1m29s589 / 1m29s567
7) Pierre Gasly (Alpine): 1m30s584 / 1m29s874 / 1m29s691
8) Isack Hadjar (Red Bull Racing): 1m30s662 / 1m30s104 / 1m29s978
9) Gabriel Bortoleto (Audi): 1m30s359 / 1m29s990 / 1m30s274
10) Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1m30s781 / 1m30s109 / 1m30s319
11) Max Verstappen (Red Bull Racing): 1m30s519 / 1m30s262
12) Esteban Ocon (Haas F1 Team): 1m30s915 / 1m30s309
13) Nico Hülkenberg (Audi): 1m30s358 / 1m30s387
14) Liam Lawson (Racing Bulls): 1m30s657 / 1m30s495
15) Franco Colapinto (Alpine): 1m30s931 / 1m30s627
16) Carlos Sainz (Williams): 1m30s927 / 1m31s033
17) Alexander Albon (Williams): 1m31s088
18) Oliver Bearman (Haas F1 Team): 1m31s090
19) Sergio Pérez (Cadillac): 1m32s206
20) Valtteri Bottas (Cadillac): 1m32s330
21) Fernando Alonso (Aston Martin): 1m32s646
22) Lance Stroll (Aston Martin): 1m32s920
El promedio de la pole fue de 235,477 km/h.
El Gran Premio de Japón 2026 se pondrá en marcha este domingo a la hora 2:00 de Argentina, sobre un recorrido de 53 vueltas al circuito de Suzuka.