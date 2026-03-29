Colapinto frustrado luego del GP de Japón: “Estoy cansado de ver el Williams, tengo una bronca, tengo unas ganas de ganarle”
Franco Colapinto volvió a quedar condicionado por el Safety Car y terminó 16° en el Gran Premio de Japón, en otra carrera en la que el argentino de Alpine sintió que la fortuna le dio la espalda. “Los Safety Car este año… Estoy cansado de ver el Williams”, lanzó, entre broma y bronca, al analizar su actuación.
Las primeras tres carreras de la temporada ya pasaron. Cuatro fines de semana de marzo fueron tachados del calendario y el sabor no puede ser dulce, aunque haya sumado su primer punto con Alpine. Porque lo que no tuvo Colapinto en este arranque de la Fórmula 1 fue suerte y, en el deporte, siempre hace falta también un poco de fortuna.
En Australia, esperó un Safety Car que nunca llegó. En China, apostó a un primer stint largo y el tempranero auto de seguridad lo perjudicó: llegó décimo, pero podría haber cruzado la meta más adelante. Y ahora, en Japón, eligió la misma estrategia que la mayoría (goma media), pero entró a boxes cuatro vueltas antes del choque de Oliver Bearman, que por fortuna no se lo llevó puesto y que generó el SC que sí benefició a su compañero Pierre Gasly, nuevamente en los puntos para Alpine con un 6° puesto.
Dueño de otra buena largada, esta vez desde el 15° lugar, el bonaerense de 22 años ganó un puesto en la primera vuelta, superó a Gabriel Bortoleto en la tercera para ser 13° y perseguía a Liam Lawson cuando llegó la ventana para entrar a boxes a montar la goma dura con la que ir hasta el final.
En el giro 16, Lando Norris fue el primero en ser llamado por el pitwall para esa parada, y a Colapinto lo convocaron en la siguiente vuelta para intentar un undercut sobre sus rivales de la zona media. Lo que pocos esperaban era que Bearman, que también ya había puesto el compuesto más duro, iba a chocar en el giro 22, cuando el Alpine del argentino estaba regenerando y el Haas circulaba a mayor velocidad.
La diferencia de velocidad en Spoon hizo que el inglés se cruzara por el medio de la pista y saliera hacia el muro en un impacto de 50G, según informó la escudería estadounidense, sin consecuencias graves más que una contusión en la rodilla derecha del piloto.
Deportivamente, para Colapinto fue el final de sus aspiraciones: otra vez su carrera quedó arruinada. Quedó detrás de un auto más lento, como el Williams, y con un piloto muy hábil para defenderse, Carlos Sainz –a quien también padeció en China y Australia–, lo que lo condenó al puesto 16. Para colmo, Lawson, a quien perseguía antes del accidente de Bearman, terminó noveno.
“Los Safety Car este año… Estoy cansado de ver el Williams, encima es mi ingeniero de 2024, tengo una bronca, tengo unas ganas de ganarle”, empezó, bromeando, el argentino en su diálogo con ESPN. Y elogió a su exequipo porque le sacaron “potencial a un auto que no es muy rápido”, remarcó.
Sobre su carrera, a la que calificó como “complicada”, analizó: “Hice una muy buena largada, avancé. Pasé a Gabi, pasé a un par. Luchamos fuerte. Después me quedé trabado atrás de Lawson. Iba más rápido, él venía patinando pero no pude hacer mucho. Entré para hacer el undercut, salió un safety car y después él terminó noveno. Viendo cómo terminó él y que nuestro ritmo era mejor que el suyo es una pena porque estábamos ahí para pelearle los puntos”, lamentó.
En ese marco, amplió su autocrítica y el análisis del equipo: “En general, fue otra carrera que nos comprometió mucho el safety car. Es lo que pude hacer. Por suerte, hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos falta, entender por qué hay una diferencia con Pierre grande en algunos momentos del fin de semana”, completó, de cara a estas cinco semanas sin actividad hasta el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo.
Y se despidió con un mensaje mirando al futuro y a la exhibición que, seguramente, hará en abril en Buenos Aires: “Yo creo que la próxima vuelta va a ser en casa, pa. Ojalá”, se ilusionó.
Kimi Antonelli, segundo triunfo al hilo y nuevo líder del Mundial
En paralelo, el fin de semana dejó otra noticia fuerte: Kimi Antonelli se convirtió en el líder más joven de la historia del Mundial de Pilotos de Fórmula 1. A los 19 años, y tras su segundo triunfo consecutivo, el italiano heredó la posición que antes tenía su compañero en Mercedes, George Russell, quien esta vez no pudo subirse al podio.
Con la segunda victoria de su carrera, tras la lograda hace quince días en Shanghái, Antonelli suma 72 puntos, nueve más que Russell, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza, por detrás de Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). Pese a no lograr un nuevo doblete como en las dos primeras carreras de la temporada, Mercedes sigue dominando el Campeonato de Constructores.
“Por supuesto que todavía es demasiado pronto para pensar en el campeonato, pero vamos por buen camino”, declaró Antonelli tras la carrera. Aunque terminó con más de 13 segundos de distancia sobre Piastri, no fue un paseo: debió sobreponerse a una mala largada, al caer de la pole a la sexta posición tras los primeros metros.
Tampoco le fue mucho mejor a Russell, que pese a salir segundo se vio relegado al cuarto puesto, por detrás de Piastri, Leclerc y Norris. Sin embargo, el británico consiguió escalar hasta pelear por el liderato hasta que empezaron las paradas en boxes y, finalmente, el Safety Car volvió a cambiarlo todo.
Norris trató de sorprender y adelantó su entrada tras 16 vueltas y posteriormente lo hicieron Leclerc y Piastri. Después de 21 giros lo hizo Russell y justo entonces se dio el mencionado choque de 50G de Bearman al intentar pasar a Colapinto. Eso favoreció a aquellos que aún no habían pasado por boxes, entre ellos Antonelli, que pasó de la tercera posición a liderar la carrera.
“No sé qué habría pasado, cuál habría sido el resultado sin el coche de seguridad, pero sin duda me hizo la vida mucho más fácil”, admitió Antonelli. Porque ahí prácticamente se acabó la carrera, al menos por la victoria: el italiano ya no perdió la primera plaza, seguido a distancia por Piastri, mientras que por detrás los dos Ferrari y Russell lucharon en las últimas vueltas por subir al podio.