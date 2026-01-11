Colapinto es viral en redes por su “tallado” cuerpo y notable ritmo de carrera
Mientras transita sus últimos días en Argentina, Franco Colapinto ya tiene la mente puesta en el futuro. Lejos de relajarse por completo, el piloto argentino fue visto entrenando bajo la lluvia en una ruta de Uruguay, una imagen que rápidamente se viralizó y volvió a poner el foco en su exigente preparación de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.
¡¡COLAPINTO CORRE BAJO LA LLUVIA Y SE PONE A PUNTO PARA LA TEMPORADA 2026 DE LA FÓRMULA 1!! OJO… ¡¡ESTÁ ENORME!! pic.twitter.com/MTSvkHXSTP— SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026
El video fue registrado desde una camioneta y compartido por Lucas Benamo, coach y amigo del pilarense. En las imágenes se observa al piloto de Alpine, con el torso desnudo, realizando ejercicios sobre el asfalto mojado, en una escena tan llamativa como reveladora de su compromiso físico.
Más allá del impacto visual, el material generó repercusión en redes sociales porque evidencia la evolución física de Colapinto en los últimos meses. En el registro se aprecia un notorio aumento de masa muscular en el tren superior, reflejo del acondicionamiento sostenido que viene desarrollando desde su desembarco en la Máxima.
En paralelo a los entrenamientos, el piloto se mostró activo en sus redes sociales. A través de un posteo en Instagram, compartió parte de su experiencia en Uruguay y dejó en claro cuál será su próximo paso: “Feliz de haber conocido y recorrido este país antes de volver a Europa. Nos vemos pronto”.
El argentino se prepara para afrontar su tercera temporada en la Fórmula 1 y la segunda como piloto titular dentro de la escudería francesa. Su regreso a Enstone, sede central del equipo, está previsto para los próximos días, de cara a los ensayos privados que se llevarán a cabo a fin de mes en el Circuito de Cataluña, en Montmeló.
La planificación continuará en febrero, con los tests oficiales en Bahréin, organizados en dos tandas. Posteriormente llegará el inicio formal del campeonato, previsto para el 8 de marzo en Melbourne, donde Colapinto buscará dar un salto de rendimiento tras una temporada compleja para Alpine, que cerró el último Mundial de Constructores en el fondo de la tabla.