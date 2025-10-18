Colapinto en previa a la Qualy de Austin: “Nos falta ritmo, no estamos rápidos”
Franco Colapinto fue uno de los perjudicados del multitudinario accidente en la largada de la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. El argentino recibió un toque de un Racing Bulls que le provocó una pinchadura. Desde entonces, tuvo grandes problemas de ritmo con su Alpine, más allá de que escaló tres lugares en el final para quedar 14°.
Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense dialogó con los medios de comunicación y, al igual que en el cierre del día viernes, se lo vio notablemente disgustado por la situación del equipo. Más allá de quedar involucrado en el incidente, Colapinto se mostró muy crítico por el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine.
“Sí, no sé, me tocaron de atrás y me pincharon la goma. No sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me habrá tocado. Igualmente, falta ritmo, no estamos rápidos. Hay que tratar de entender para la Qualy y estar un poco mejor porque nos está costando este finde”, comentó brevemente el joven de 22 años en diálogo con ESPN.
En esta misma línea, cuando le estaban consultando si estaba más conforme con el nivel del vehículo francés, cortó la pregunta de forma contundente: “No. Más cómodo, no. La verdad que no”.
"ME TOCARON DE ATRÁS Y ME PINCHARON LA GOMA." Colapinto habló tras su puesto 14 en la carrera sprint.
Luego, en declaraciones con el canal oficial de la F1, Colapinto volvió a responder brevemente, dejando en claro su malestar. “Tuve un contacto al inicio y sufrí un pinchazo, por lo que la salida fue muy complicada. Tenemos que entender mejor lo que pasó para más adelante e intentar tener más ritmo en la clasificación”, resumió.
Ya en la jornada de ayer, el pilarense se había mostrado muy molesto y hasta amagó con no dialogar con la prensa: “Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y solo tuvimos una buena vuelta. Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que, sí, no pudimos arreglarlo a tiempo”.
La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado a las 18:00 (hora argentina) con la sesión de clasificación general, que definirá la grilla de partida para la carrera principal. El Gran Premio de los Estados Unidos, compuesto por un total de 56 vueltas, está programado para el domingo a las 16:00.