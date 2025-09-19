Colapinto en Bakú: “Estamos muy lejos”
La Fórmula 1 abrió este viernes el Gran Premio de Azerbaiyán. Franco Colapinto fue 19° y 20° en la primera y segunda práctica libre desarrollada sobre el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino, contrariado, malhumorado, analizó su rendimiento y fue lapidario: “Estamos muy lejos”.
“No encontré mucha mejora. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches, en un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance”, comentó al inicio.
“ESTAMOS MUY LEJOS”
Luego, aseguró: “Pierre hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito. Hay que trabajar para mañana, pero está siendo un día difícil. Estamos muy, muy lejos, a laburar para mañana”.
Sobre la configuración de Monza en Bakú, mencionó: “Es un poco el compromiso que tenemos (no perder velocidad en recta), pero nos está costando demasiado”.