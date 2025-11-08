Colapinto desconsolado: “No entiendo por qué perdí el auto”
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su bronca luego del fuerte choque que lo obligó a abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y reconoció: “No entiendo bien por qué perdí el auto”.
Coalpinto, que marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones, se despistó a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).
La espectacular largada de Franco Colapinto en la Sprint Race de #brazilgppic.twitter.com/3PzbMHJwq4
— Atención Colapinto (@atencionfc) November 8, 2025
“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño”, se lamentó el argentino que a las 15 debería comenzar la clasificación para la carrera principal.
#F1 Los despistes de Oscar Piastri, Nico Hulkemberg y Franco Colapinto en la salida de la S de Senna.
A puro ritmo trabajan sobre el Alpine A525 N43 para arreglarlo p/ la clasificación a las 15hs. pic.twitter.com/AHNzzJG9Cx
— Claudio D. Legnani (@claulegnani) November 8, 2025
Franco Colapinto no pudo terminar la carrera Sprint del Gran Premio de San Pablo en Brasil luego de perder el control en una curva, justo cuando estaba por quedar en el duodécimo lugar producto del despiste de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg, el único de los tres que pudo volver a la pista.
La secuencia crítica se desencadenó en la sexta vuelta, cuando Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Franco Colapinto sufrieron despistes en el mismo sector del circuito.
FUERTE GOLPE DE FRANCO COLAPINTO EN INTERLAGOS
En la misma curva donde segundos antes se despistaron Piastri y Hülkenberg, el pilarense perdió el control de su Alpine y terminó con el auto muy dañado.
Así se dio el final de la carrera Sprint, cuando marchaba en el puesto 14° pic.twitter.com/MrEiZI1yVQ
— La Gaceta de Exaltación (@DeExaltacion) November 8, 2025
Desde el equipo Alpine informaron a través de las redes sociales oficiales: “Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta”. El coche será evaluado por sus daños, pero el argentino estaría en condiciones de protagonizar la clasificación.
A través de las redes, la agencia de representación de Colapinto también compartió un mensaje: “Final desgarrador para la carrera de velocidad de Franco, ¡pero lo único que importa es que está bien!”.
La magnitud de los incidentes llevó a la intervención del safety car, que ingresó a la pista para controlar la situación y proteger a los pilotos restantes. Poco después, en la séptima vuelta, la dirección de carrera tomó la decisión de detener la prueba con bandera roja, permitiendo así la retirada segura de los vehículos involucrados y la revisión del estado del trazado.
“Ojalá puedan arreglar el auto”
Franco Colapinto post Sprint Race de #Brazilgp pic.twitter.com/siSQL4SU6P
— Atención Colapinto (@atencionfc) November 8, 2025
Minutos después del accidente, Colapinto habló: “Una pena, la verdad que no entiendo bien por qué perdí (el control del) auto. Había un poco de agua o algo y de una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender y ojalá que puedan arreglar el auto, creo que hay bastantes daños”.
“Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Está complicado. Varios se fueron ahí, hicieron un trompo. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra. A trabajar para la próxima, ojalá que puedan arreglar todo”, resumió.
#ColapintoenBrasil ⚠️CAMBIO DE CHASIS PARA EL #43⚠️@Gp1Fossaroli informa desde el pitlane que Alpine tuvo que cambiar el chasis del auto de Franco Colapinto por los daños ocasionados en el choque de la carrera Sprint en San Pablo
⏱️ Falta menos de una hora y 15′ para la qualy pic.twitter.com/fo8Botqahx
— Malco Carbonari (@McarbonariF1) November 8, 2025
Después de la detención, los pilotos volvieron al asfalto y quien ganó la Sprint fue Lando Norris. Kimi Antonelli y George Russell lo acompañaron en el podio. Por su parte, Pierre Gasly (compañero de Colapinto), que había comenzado en el 13° lugar, terminó octavo y sumó un punto. Los otros que sumaron puntos fueron Max Verstappen (4°), Charles Leclerc (5°), Fernando Alonso (6°) y Lewis Hamilton (7°). En la última vuelta, el brasileño Gabriel Bortoleto protagonizó un fuerte choque y tuvo que abandonar.
De no mediar imponderables, la clasificación se llevará a cabo a partir de las 15 de este sábado. En tanto, la carrera del domingo comenzará a las 14 (horarios de Argentina y Brasil).