Colapinto debutó en Zandvoort y quedó 18° en la primera práctica del Gran Premio de Países Bajos
En el reinicio de la temporada de Fórmula 1, Franco Colapinto completó su primera práctica oficial en el circuito de Zandvoort con el Alpine A525. El piloto argentino cerró la sesión en el 18° puesto, registrando 1m12s276 como mejor vuelta de las 27 que completó sobre los 4.279 metros del trazado neerlandés.
La primera salida del pilarense fue con neumáticos medios nuevos, logrando un 1m15s096 en seis giros antes de ingresar a boxes por una bandera roja provocada por el despiste de Kimi Antonelli (Mercedes).
Tras un ajuste en la suspensión delantera, Colapinto volvió a pista y mejoró sus tiempos con el mismo compuesto, hasta llegar a 1m13s750. Más tarde, con neumáticos blandos, mostró una evolución constante y consiguió su mejor marca: 1m12s276. Durante esta tanda, el equipo también reguló la carga del alerón delantero para mejorar la adherencia.
En la parte final, volvió a girar con medios para simular condiciones de carrera con el auto cargado de combustible, registrando 1m16s706.
Por su parte, su compañero Pierre Gasly finalizó 10° con 1m11s613, trabajando con configuraciones similares y con cambios en los ductos de frenos traseros del Alpine.
Norris manda y Verstappen sorprende con un despiste
El más rápido fue Lando Norris (McLaren) con 1m10s278, seguido por su compañero y líder del campeonato, Oscar Piastri, a 292 milésimas. Detrás quedaron los Aston Martin de Stroll (3°) y Alonso (4°), seguidos por Alex Albon (Williams, 5°).
El local y tetracampeón Max Verstappen sufrió un inusual despiste en el tramo final y quedó 6° a 0s940 de Norris. Completaron el top 10: George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Gasly (Alpine).
Las Ferrari volvieron a decepcionar: Leclerc fue 14° y Hamilton 15°, tras protagonizar un trompo en la zona de boxes antes de la interrupción por el accidente de Antonelli.