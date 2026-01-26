Colapinto debutó con el Alpine A526 y fue uno de los más rápidos en el shakedown de la F1 en Barcelona
Franco Colapinto fue el encargado de poner en pista este lunes el nuevo Alpine A526 en el inicio de la semana de shakedown de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Catalunya. El piloto pilarense giró tanto en la sesión matutina como en la vespertina, desarrolladas bajo un fuerte hermetismo, y cerró la jornada con el tercer mejor tiempo del día, solo por detrás del Red Bull de Isack Hadjar y el Mercedes de George Russell.
#F1Testing Dia 1— Vivo F1 (@vivof1) January 26, 2026
La palabra #Colapinto luego de completar 60 vts con el A526
"Es muy diferente, es lo que necesitaba en años anteriores, y conseguir este kilometraje, este rendimiento y todo lo aprendido tan temprano en la temporada es muy útil"pic.twitter.com/G7snUFXjMp
Tras finalizar la actividad, el argentino celebró la posibilidad de comenzar a adaptarse a un monoplaza completamente nuevo, en el marco de la nueva normativa técnica, y se mostró ilusionado con aprovechar los dos días restantes que Alpine tiene habilitados para rodar en Montmeló.
“Es una sensación muy linda afrontar mi primera pretemporada de F1 con un coche nuevo. Es muy diferente con la nueva normativa, con cambios tan importantes, y eso es muy emocionante para todos. El equipo ha hecho un gran trabajo para que el auto esté listo desde el primer día”, expresó Colapinto en declaraciones difundidas por la escudería francesa.
De acuerdo con los datos oficiales informados por Alpine, Colapinto completó 60 vueltas —28 por la mañana y 32 por la tarde— y recorrió 279 kilómetros. Según tiempos que trascendieron extraoficialmente, su mejor registro habría sido de 1m20s189, apenas por detrás de Hadjar (1m18s159) y Russell (1m18s696), aunque esos cronos no fueron confirmados oficialmente.
Sin profundizar en el comportamiento del auto ni en el rendimiento del nuevo motor Mercedes, el piloto argentino destacó el buen clima de trabajo dentro del equipo y el entusiasmo general en el box.
“Siempre hay mucho que aprender en esta etapa del año, con tantas cosas nuevas que entender. Es lindo ver tanta positividad y optimismo. Nos quedan dos días más para rodar, tenemos que sumar kilómetros y vueltas. La idea es centrarnos en nosotros, seguir trabajando duro y aprovechar al máximo el shakedown”, afirmó.
Por su parte, el director general de Alpine, Steve Nielsen, valoró el trabajo del equipo en el primer día de pruebas en el trazado catalán.
“Felicidades a todo el equipo, tanto al que está en la pista como al de la fábrica, por lograr que el coche saliera prácticamente de inmediato cuando se habilitó el pit lane. Es una prueba del enorme esfuerzo realizado para estar listos en esta nueva era de regulaciones”, señaló el británico.
La sesión comenzó a las 9 de la mañana (hora local) y apenas un minuto después Colapinto ya estaba en pista con el A526, siendo uno de los primeros pilotos en salir, solo detrás del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y el Audi de Gabriel Bortoleto.
Nielsen explicó además que, tras la jornada de filmación previa en Silverstone, donde Pierre Gasly condujo el auto por primera vez, este lunes fue el turno del argentino. “Fue un primer día típico de pruebas, con distintos programas y chequeos de sistemas. Tuvimos algunos inconvenientes menores, algo normal en un coche completamente nuevo”, indicó.
Finalmente, anticipó que el equipo administrará cuidadosamente el tiempo restante en pista: “En estos eventos se trata de aprender y comprender, más que de apresurarse. Nos quedan dos días más esta semana y buscaremos aprovecharlos al máximo según las condiciones”.