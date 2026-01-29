Colapinto cómodo con el nuevo A526: “Es divertido para manejar. Todavía estamos entendiendo los límites, pero tiene buena pinta”
Franco Colapinto firmó su contrato con Alpine el 24 de diciembre de 2024 para desempeñarse como piloto titular en la temporada 2025 de la Fórmula 1, además de cumplir funciones como piloto de desarrollo del proyecto técnico que la escudería comenzó a delinear con vistas a la nueva normativa de 2026. Desde su llegada al equipo, el bonaerense trabajó activamente en el simulador adquirido en 2024, adaptado de manera exclusiva al A526, el monoplaza que Alpine presentó oficialmente el viernes pasado en Barcelona.
Antes de su estreno en pista con el equipo francés el 16 de mayo en Imola, Colapinto ya había volcado su conocimiento en el desarrollo del auto en Enstone, un proceso que se intensificó tras el desembarco de Flavio Briatore en la estructura. El lunes, el piloto argentino condujo por primera vez el A526 en el Circuito de Montmeló, en el marco del Shakedown de pretemporada.
“Esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo. Es una era completamente nueva de autos, con regulaciones muy distintas, y hay mucho a lo que acostumbrarse, no solo para los pilotos, sino también para los ingenieros y mecánicos”, explicó Colapinto tras completar su trabajo en Barcelona.
En declaraciones a Sky Sports, el argentino remarcó la importancia de comprender el comportamiento del auto: “Necesitamos empezar a entender el estilo de conducción y la técnica, para que el equipo pueda identificar las partes más sensibles del chasis y la configuración. Estamos haciendo chequeos de sistemas y tratando de entender cómo responde el auto en pista, priorizando la confiabilidad y sumar vueltas”.
A diferencia de sus dos temporadas anteriores, esta es la primera pretemporada de Colapinto como piloto titular, una condición que le permitió aprovechar el Shakedown para acumular kilómetros antes de que comiencen a disputarse los puntos. Pese a un inicio marcado por la lluvia y algunas interrupciones, el oriundo de Pilar completó su participación este miércoles con una sesión matutina sólida que lo ubicó cuarto en la tabla de tiempos, por detrás de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, y del campeón Lando Norris (McLaren).
Más allá de los registros cronometrados, en Alpine destacan que la velocidad a una vuelta no es prioritaria en esta instancia. A cinco semanas del inicio del Mundial con el Gran Premio de Australia, el foco está puesto en sumar experiencia y rodaje con un auto completamente nuevo. En total, Colapinto completó 539 kilómetros, producto de 60 vueltas el lunes y 58 el miércoles, una cifra significativa en comparación con sus años previos, cuando no había tenido una pretemporada completa en Fórmula 1.
Además, el argentino mostró una evolución en los tiempos, al pasar del 1m20s189 del primer día al 1m19s150 en su segunda jornada. Los próximos tests oficiales se desarrollarán en Bahréin, en dos bloques: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20, donde Colapinto volverá a tener acción en pista ante la presencia de la prensa.
Cuando Alpine lo confirmó como titular el 8 de noviembre de 2024, Colapinto había destacado que participar en la progresión del auto lo ayudaría a “estar un poco más cómodo”. Ese objetivo empieza a materializarse tras su primer contacto real con el A526, el monoplaza con el que busca consolidarse como el 23° piloto argentino en la historia de la F1 y devolver al país al máximo nivel del automovilismo tras 23 años de ausencia.
La temporada 2025 marcará además el estreno del motor Mercedes en Alpine, una unidad híbrida con 50% de combustión y 50% eléctrica, que introduce modos de manejo más complejos y aerodinámica activa. “Es muy emocionante encarar mi primera pretemporada de Fórmula 1 con un auto nuevo. Los cambios son enormes y el objetivo es seguir sumando kilometraje y aprovechar al máximo esta semana”, expresó Colapinto en declaraciones difundidas por el equipo.
Sobre la nueva generación de autos, agregó: “Hay mucha potencia a la salida de las curvas, pero menos carga, lo que genera más derrape. Es divertido para manejar, aunque más exigente para los neumáticos. Los autos son más chicos y eso puede ayudar a los sobrepasos. Todavía estamos entendiendo los límites, pero tienen buena pinta”.
Desde el equipo, el jefe Steve Nielsen explicó que durante el Shakedown se probaron “distintos programas y chequeos de sistemas”, y que algunos inconvenientes menores eran esperables en un auto nuevo. En la misma línea, el director técnico ejecutivo David Sánchez destacó la jornada productiva del miércoles y valoró que Colapinto pudiera completar una sólida sesión matinal con muchas vueltas, tras haber visto recortado su programa inicial.
Tras los ensayos en Barcelona, Alpine regresará a Enstone para analizar datos y preparar los tests de Sakhir, donde Colapinto volverá a girar ante la mirada de la prensa. Mientras tanto, la escudería apunta a llegar con un paquete más afinado a una temporada que promete ser de transición y aprendizaje, pero clave para el futuro del proyecto.