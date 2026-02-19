Colapinto cerró la pretemporada con el mejor tiempo de Alpine en Baréin y alimenta la ilusión antes del debut
El argentino Franco Colapinto completó este jueves su pretemporada de Fórmula 1 con una jornada que invita al optimismo. Al volante del A526 de Alpine F1 Team, giró durante todo el día en el Circuito Internacional de Baréin, cumplió con el programa previsto y sumó 120 vueltas más para cerrar su preparación.
Si bien los tiempos de los ensayos no son determinantes y la referencia real llegará con el Gran Premio de Australia, el piloto de 22 años mostró solidez y evolución constante en cada tanda. Sin inconvenientes mayores, fue bajando sus registros hasta firmar, sobre el final del día, la mejor vuelta de Alpine en estos test: 1:33.818.
Ese tiempo le permitió ubicarse sexto en la tabla del jueves, a 1.105 del más veloz, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, representante de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, quien marcó 1:32.803. Más allá de la diferencia, Colapinto logró algo clave: superó a varios rivales directos en la pelea del pelotón medio.
El argentino dejó atrás al Audi de Nico Hülkenberg (1:33.987), al Haas de Esteban Ocon (1:34.201), al Racing Bulls de Liam Lawson (1:34.532) y al Williams de Alex Albon (1:34.555), una señal alentadora de cara al arranque del campeonato.
La actividad de pretemporada tendrá su sexta y última jornada este viernes en Baréin, donde Alpine pondrá en pista a Pierre Gasly durante todo el día.
En el panorama general de los ensayos, Antonelli conserva el mejor registro acumulado, aunque todavía lejos de la pole position lograda por Oscar Piastri en el Gran Premio de Baréin 2025 (1:29.841).
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez marcó el mejor tiempo parcial en estos test con 1:35.369 para Cadillac, el flamante undécimo equipo de la parrilla. En contraste, el español Fernando Alonso tuvo inconvenientes mecánicos con su Aston Martin y apenas pudo completar 68 vueltas en la sesión vespertina.
El campeonato 2026 se pondrá en marcha en Melbourne. El viernes 5 de marzo, desde las 22.30 de Argentina, se disputará la primera práctica libre del GP de Australia, mientras que la carrera a 58 vueltas se largará el domingo 8 de marzo a la 1 de la madrugada (hora argentina).