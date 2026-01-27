Colapinto brilló en los primeros tests de la Fórmula 1 2026 y fue destacado por Alpine en Barcelona
El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dio paso a los tests privados en Barcelona, donde Alpine fue protagonista no solo por el estreno de su nuevo monoplaza, el A526, sino también por la destacada actuación de Franco Colapinto, quien tuvo su primer contacto oficial con el equipo y dejó buenas sensaciones dentro de la escudería francesa.
Según explicó Steve Nielsen, jefe del equipo Alpine, la jornada estuvo orientada a verificar el funcionamiento integral del vehículo y a recopilar información clave para el desarrollo futuro. En ese contexto, el piloto argentino cumplió un rol central, sumando kilómetros y experiencia en una etapa clave del proyecto.
“Felicitaciones a todo el equipo, tanto en pista como en la fábrica, por poner el coche en pista prácticamente de inmediato”, expresó Nielsen en el comunicado oficial. “Es un verdadero testimonio del arduo trabajo realizado para salir a girar en la primera oportunidad disponible en esta nueva era reglamentaria”, agregó.
Durante la jornada, Colapinto completó 28 vueltas por la mañana y 32 por la tarde, registrando el tercer mejor tiempo del día. Además, protagonizó una bandera roja tras la detención de su monoplaza, una situación que no generó preocupación en el equipo. Nielsen explicó que surgieron “algunos problemas menores, esperables en un coche completamente nuevo”.
Estos ensayos marcaron la continuidad del trabajo iniciado en el Filming Day realizado en Silverstone, donde Pierre Gasly había sido el encargado de estrenar el A526 con motor Mercedes. Esta vez, el foco estuvo puesto en el argentino. “Le tocó el turno a Franco. Fue un primer día típico de pruebas, con muchos chequeos de sistemas. En estas sesiones lo importante es aprender y comprender, no apresurarse”, sostuvo el jefe del equipo.
De cara a los próximos días, Alpine mantendrá el énfasis en la recolección de datos y en la optimización del tiempo en pista, ajustando los programas según las condiciones climáticas. “Nuestro objetivo será maximizar el aprendizaje sobre todo el paquete”, concluyó Nielsen.
Las lluvias en Montmeló limitaron la actividad de varios equipos, y solo Red Bull, con Max Verstappen, volvió a girar, mientras que Ferrari presentó la SF-26 con Charles Leclerc. Aún restan tres días de ensayos privados, antes de las pruebas oficiales de pretemporada, que se desarrollarán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero en Bahréin, ya con presencia de la prensa.