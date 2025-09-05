Colapinto, Alonso y Antonelli hablaron sobre posibles cambios en la Fórmula 1
Desde que en 2019 Netflix estrenó la serie Drive to Survive, la Fórmula 1 capturó un público nuevo, caracterizado por la juventud y la necesidad de adrenalina. Ahora, en esa búsqueda de animar a un espectador con períodos de atención más cortos, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, comentó que quizás podrían ampliarse la cantidad de Sprint Races por temporada (actualmente son seis) o incluso acortar los grandes premios de los domingos. Los pilotos dieron su veredicto.
“Creo que lo están haciendo muy bien. Stefano hizo un gran trabajo al llevar el deporte a donde está ahora. Es un gran líder, y realmente valoro el esfuerzo que todos hacen para intentar mejorarlo, para los fanáticos y para todos los que estamos aquí. La Fórmula 1 está creciendo cada vez más. Si es gracias a alguien, es gracias a ellos y al esfuerzo. No puedo opinar demasiado sobre eso, porque están pasando muchas cosas nuevas en el deporte y están trayendo a mucha gente nueva. Creo que todos estamos muy agradecidos por el esfuerzo que han hecho en el pasado para mejorar la F1 y llevarla al lugar en el que está ahora. Yo simplemente disfruto manejar. Así que, mientras sigamos manejando y dando muchas vueltas, estoy feliz con eso. No importa realmente en qué sesión sea”, expresó Franco Colapinto.
Fernando Alonso, el más veterano de los pilotos con sus 44 años, dijo que no sabe si es una buena decisión y argumentó: “Yo estaré del otro lado, estaré frente al televisor cuando eso suceda. Probablemente no sea necesario cambiar nada, pero Stefano sabe mejor que nadie. Así que, si él piensa que se necesita, estamos en buenas manos con él para ese tipo de decisiones”. “Pero, en lo personal, no lo sé. También los partidos de fútbol son un poco largos. Cuando me siento frente al televisor, no estoy los 90 minutos totalmente concentrado. Voy a la cocina, vuelvo… siempre hay momentos de distracción, y nadie habla de tener partidos de fútbol de 60 minutos o algo así -comparó-. Entonces, creo que es un problema de la sociedad y de los chicos, no del deporte. Así que probablemente no sea necesario el cambio”.
En el otro extremo, Kimi Antonelli -el más joven con 19- deseó más Sprint pero pidió no modificar las carreras de los domingos. “Es una cuestión difícil. Personalmente, creo que los fines de semana con Sprint son divertidos porque hay mucha actividad. Tenés que estar a punto desde el inicio, porque solo tenés una práctica, luego la clasificación, y enseguida vas a una carrera Sprint. Pero las carreras más cortas… no creo que funcionen realmente, porque ya ahora, con carreras largas, usamos una estrategia de una sola parada con los neumáticos que tenemos. Tendrían que implementar muchísimas más reglas para una carrera más corta, en términos de paradas en boxes y demás, porque creo que no cambiaría demasiado. Además, con las carreras largas probablemente tenés más tiempo para construir tu carrera. Pero bueno, no lo sé con claridad, no puedo dar una respuesta concreta, esa es mi opinión. De todos modos, los fines de semana con Sprint son divertidos, así que no estaría mal tener más de ellos”, analizó.
Qué había dicho Domenicali
En el corto plazo, la F1 se prepara para el gran cambio reglamentario que promete revolucionar la categoría en 2026. Pero Stefano Domenicali reconoció en agosto que modificaciones profundas se avecinan porque la resistencia se ha suavizado entre los equipos, los pilotos y la mayoría de los fanáticos.
“Creo que hay posibilidades de ampliar dos cosas que debemos discutir, tanto con los pilotos como con los equipos y, por supuesto, con la FIA. Creo que estamos llegando a ese punto de madurez para asegurarnos de que este punto se aborde seriamente con los equipos. Las ganas de avanzar en esta dirección están creciendo, y por eso estoy listo para presentar y debatir no solo sobre más sprints, sino también sobre nuevos formatos y nuevas ideas”, reconoció el italiano.
Claro que no todas las Sprint son emocionantes; una prueba de ello es lo que ocurrió en Spa Francorchamps, donde el adelantamiento de Max Verstappen a Oscar Piastri en la primera curva de la primera vuelta fue lo único entretenido de la carrera. Consciente de ello, Domenicali aclaró que lo correcto es “escuchar a los fans, intentar crear algo y no preocuparnos por cometer errores”. “Quien cree en no cometer errores no crea nada nuevo”, enfatizó en el podcast del medio especializado The Race.