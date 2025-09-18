Coimas en la ANDIS: Un exasesor de LLA declaró que Spagnuolo le contó que Milei estaba al tanto y que se “choreaban un palo por mes”
El exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, prestó declaración testimonial ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la investigación por presuntas coimas y negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Según su relato, Cerimedo conoció a Spagnuolo en 2023, durante la campaña presidencial de Javier Milei, y mantuvo vínculo con él cuando asumió la conducción de la agencia.
El consultor señaló que el entonces director de la ANDIS le expresó su malestar porque Milei no lo había ubicado en un lugar expectante de la lista de diputados nacionales y, como compensación, le ofrecieron la conducción de la agencia en diciembre de 2023. También, aseguró que Spagnuolo se quejaba del bajo salario y de las limitaciones para designar a su equipo en áreas sensibles como el Programa Incluir Salud.
Uno de los pasajes más relevantes de su testimonio fue la referencia a un supuesto esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos. De acuerdo con Cerimedo, Spagnuolo le comentó que una droguería le había dicho: “Ahora no es el 5%, es el 8%, porque el 3% va directo a Rosada”, en alusión a un porcentaje que —según su versión— era gestionado por Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo habría agregado: “Se están choreando casi un palo por mes”.
El exasesor declaró además que Spagnuolo le comentó haber tratado este tema con Milei en la Quinta de Olivos, quien se mostró indignado, aunque respondió que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya estaba al tanto.
Cerimedo también mencionó un conflicto con “Lule” Menem, quien lo acusó de operar una nota periodística contra Spagnuolo, algo que negó.
Por último, indicó que su último intercambio con Spagnuolo fue el 6 de diciembre de 2024, vía WhatsApp. “Nunca me habló de montos y de las demás prestaciones se quejaba de que la gente de las gestiones anteriores había vuelto”, concluyó.