Coimas en la ANDIS: Spagnuolo sin abogados tras nuevos allanamientos y hallarse 80 mil dólares en una caja de seguridad
Con la causa Penal por supuestas coimas en la ANDIS, en curso hace veinte días, y el secreto de sumario prorrogado hasta el jueves 19 de septiembre, se supo este viernes que renunciaron los abogados defensores del exfuncionario libertario, Diego Spagnuolo. Juan Aráoz De Lamadrid y Ignacio Rama Schultze, adujeron “motivos personales”. El fiscal Franco Picardi ordenó una nueva serie de allanamientos simultáneos.
En las nuevas inspecciones se buscaron ingresos y egresos de los barrios privados en los que residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker -dueños de la droguería Suizo Argentina- y el propio Diego Spagnuolo.
También se solicitó información sobre una caja de seguridad del extitular de la Agencia de Discapacidad, donde hallaron 80.000 dólares.
A su vez, el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de la Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.
Picardi trabaja sobre una hipótesis central: la presunta existencia de una ruta de sobornos que involucraría a funcionarios del gobierno nacional y a la compañía que a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.
La Justicia profundizó la investigación y pidió en la sede del Banco BBVA que se le proporcione toda la información vinculada a Diego Spagnuolo: así se dio con una caja de seguridad en la que se habrían hallado 80.000 dólares.
Todo aquello vinculado al movimiento de dinero es importante para la investigación. La fiscalía continúa esperando el envío de la documentación después del levantamiento fiscal y bancario ordenado por el juez Casanello, vinculado a Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, y Diego Spagnuolo.