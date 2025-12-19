Coimas en la ANDIS: Ornella Calvete, pieza clave en la causa, se negó a declarar
Tras el llamado a indagatoria dictado por el juez Sebastián Casanello, la exfuncionaria libertaria Ornella Calvete (hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales involucrados en la causa por coimas en la ANDIS) se negó a declarar y tampoco respondió las preguntas del fiscal Franco Picardi.
Calvete está acusada de colaborar en la presunta organización que direccionaba compras de insumos médicos dentro del organismo para favorecer a un grupo específico de empresas.
El dictamen del fiscal incluye a Ornella Calvete y detalla las maniobras presuntamente cometidas para perpetrar “graves hechos de corrupción” en la adquisición de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
El expediente incluye intercambios de mensajes entre padre e hija. El 10 de septiembre de 2025, Ornella insistió a su padre que intercediera con Claudio de Ortopedia Alemana, y Miguel Ángel Calvete respondió que ya había concretado una reunión. Ella le ofreció recompensas: “una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que su padre contestó: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.
Luego, el 12 de septiembre, tras hacerse público el escándalo, Ornella le informó sobre la presencia de quince policías en la planta baja de su vivienda, a lo que su padre le aconsejó que “se haga la gila”. El 9 de octubre, cuando la justicia allanó su casa, se encontraron 700.000 dólares y 19.000.000 de pesos sin justificar, a pesar de que días antes ella había indicado a su padre cómo justificar el dinero.
El análisis de los celulares reveló un audio enviado por Ornella a su padre: “Escúchame Pedro, si no me atendés me quedo el 3%; no me hagas Karinearte la comisión”, donde se hace referencia a que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, se quedaba con un porcentaje de las coimas.
Además de Ornella Calvete, el juez indagó a Julio César Viera, acusado de participar en la maniobra. Previamente, habían sido indagados Diego Martín D’Giano y Patricia Canavesia, secretaria de Miguel Calvete. La mayoría de los indagados hasta el momento evitó declarar y no respondió preguntas del juez ni del fiscal.