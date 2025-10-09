Coimas en la ANDIS: La Justicia ordenó 25 allanamientos
La Justicia ordenó 25 allanamientos en la causa por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Parte de ellos son en la ciudad de Buenos Aires y otros en Provincia. La acción fue dispuesta a raíz de una nueva línea de investigación en el expediente por presunta corrupción.
Los procedimientos son en droguerías y domicilios particulares, efectuados por la policía de la Ciudad y la Bonaerense en busca de celulares y aparatos electrónicos. De los análisis de los teléfonos móviles de los primeros involucrados en la causa, se encontraron datos que involucran a otras personas.
Por el momento, las órdenes de la Justicia no incluyen pedidos de detenciones.
El expediente está a cargo del juez, Sebastián Casanello, y del fiscal, Franco Picardi, que ordenó los operativos. Los allanamientos son por una nueva línea de investigación en la causa ya que del análisis de los equipos de los primeros involucrados surgieron datos que involucran a otras personas, de las que se buscan sus celulares.
Picardi habría detectado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS. Busca determinar si hubo sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad y apunta a determinar el valor de esos productos.
La investigación se originó a partir de los audios del exjefe del área, Diego Spagnuolo, en los que el ex titular de la ANDIS habló de una presunta operatoria con supuestos pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo, que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
Los operativos se producen al día siguiente de la aprobación en Diputados de las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por este caso, el próximo miércoles a las 14.00.