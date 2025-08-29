Coimas en la ANDIS: el Gobierno no suspende las auditorías y baja de pensiones por discapacidad sin justificación
Los testimonios se repiten una y otra vez a lo largo y ancho de todo el país. Personas a las que les falta un brazo o una pierna; madres y padres de niños neurodivergentes o con síndrome de Down; hombres y mujeres que sufrieron algún accidente y los dejó incapacitados para poder trabajar, denuncian que el Gobierno les quitó la pensión por discapacidad sin previo aviso.
En muchos casos, cuando van a consultar a alguna sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -luego hacer varias horas de cola- se enteran que les habían enviado una carta documento para auditarlos, pero que nunca les llegó. La misma situación están viviendo los más de 1200 prestadores registrados en la Agencia.
Antes de darse a conocer los audios del ahora exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que relata un sistema de recaudación de coimas que iban “directo a presidencia” y en donde “el 3% era para Karina”, los colegas de Ámbito habían dado cuenta de las denuncias por irregularidades y arbitrariedades en las auditorías.
Las cartas documento fueron enviadas en la mayoría de los casos a domicilios equivocados, sin lectura de braille para personas ciegas, con citaciones para el trámite a más de 200 km y con la exigencia de presentar documentación médica con solo una semana de plazo. De esta manera, las auditorías se transformaron en una verdadera barrera para las personas con discapacidad y derivaron en una quita del beneficio que consta del 70% de la jubilación mínima más el bono. Unos $290.000 por mes.
Ahora, la propia voz de Spagnuolo revela que las auditorías -que a pesar del escándalo siguen en pie- fueron y son el mecanismo para justificar un recorte sin precedentes en las pensiones.
Antes de la modificación de la ley había un tope de 75 mil pensiones en todo el país. Las personas con discapacidad debían esperar en algunos casos cuatro o cinco años para que se abra un cupo y percibir el beneficio.
Cuando asumió el gobierno de Javier Milei había cerca de 1,2 millones de beneficiarios. La cifra se incrementó porque se ampliaron los criterios de cobertura en línea con los nuevos paradigmas y resoluciones de Naciones Unidas, que en 2012 le impuso a la Argentina una mirada social de la discapacidad.
El objetivo de las pensiones desde entonces es mirar a la persona como individuo, más allá de su entorno, para que logre una vida independiente, sin tener que ser sostenida por un familiar o tutor. La pensión por discapacidad es un piso que da el Estado para que las personas puedan desarrollar su vida de la manera más independiente posible.
Las auditorías no solo son sobre las pensiones. La gestión libertaria en la ANDIS también puso en la mira a los centros de apoyo y prestadores.
Como parte del plan de recortes, la ANDIS también comenzó a auditar y dar de baja a muchos de estos centros, lo que dejó sin sus terapias y apoyos a los beneficiarios. Es el caso, por ejemplo, de un centro que brinda servicio de apoyo escolar hace más de 20 años. Los auditaron en el mes de junio y les observaron una cuestión administrativa sobre los legajos. En lugar de darles un plazo para corregir la presunta irregularidad, les dieron de baja sin notificación alguna.
A la situación de las auditorías se suma la emergencia en todo el sector por la no actualización de los valores del nomenclador desde diciembre del año 2024, lo que derivó en un recorte sin precedentes en los aranceles para los prestadores. También en la interrupción de la cadena de pagos.
Acompañantes terapéuticos, integradores/as escolares, terapistas ocupacionales cobran en la actualidad salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que deriva en la interrupción de los apoyos y el transporte para miles de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad.