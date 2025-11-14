Coimas en la ANDIS: El fiscal federal Franco Picardi detectó graves hechos de corrupción y Diego Spagnuolo fue citado a indagatoria
La Justicia citó este viernes a indagatoria al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a otros exfuncionarios y personas del sector privado vinculado a droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo que trabajaron con el organismo público. En total son 15 personas. La causa investiga presuntas coimas en la compra de productos médicos, entre otros.
El fiscal federal Franco Picardi detectó graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, solicitó las indagatorias y ordenó nuevos procedimientos. Según su investigación, determinó la existencia de una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y sobreprecios. También el pago de sobornos a los funcionarios públicos. La causa la lleva adelante el juez Sebastián Casanello.
El fiscal sostiene que estas maniobras fueron en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad. En particular, menciona a una población especialmente vulnerable: las personas adheridas al Programa Incluir Salud, destinado a quienes gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros).
Después de un tiempo de silencio, la defensa de Diego Spagnuolo comenzó una estrategia para deslegitimar los supuestos audios donde se lo escucha a él describiendo varias maniobras de corrupción en ANDIS.