Coimas en la Andis: detectaron un presunto esquema de sobornos relacionado al número 2 de Spagnuolo
Como resultado de las pesquisas realizadas este jueves por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense, pudieron secuestrar y abrir aparatos electrónicos que aportaron nuevas pruebas a la causa que investiga el circuito de presuntas coimas entre funcionarios de la Andis y laboratorios de medicamentos.
Tras analizar los teléfonos celulares secuestrados en los más de vente allanamientos que se realizaron este jueves en el marco de la causa que investiga el supuesto cobro de coimas por parte de funcionarios del Gobierno y autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a laboratorios, se pudo detectar un nuevo esquema de pagos que se vinculan a los máximos cargos del organismo.
Desde TN detallaron que, este cuadro habría sido coordinado por personas que respondían a Daniel Garbellini, exsubdirector ejecutivo de Andis y número dos de Diego Spagnuolo, extitular de la entidad.
Además, precisaron que el fiscal Franco Picardi entiende que existieron irregularidades y direccionamiento en las contrataciones de Andis, aunque aún no pudo corroborarse la existencia de sobreprecios.
Cabe recordar que la investigación comenzó luego de que se filtraran audios en los que el propio Spagnuolo hablaba sobre la exigencia de un pago extra a droguerías y laboratorios, que también implicaba a la secretaria General de la Nación, Karina Milei y al asesor Eduardo Menem, aunque ninguno de los dos fue imputado hasta el momento.
Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional decidió realizar una auditoría interna en la Andis para conocer verdaderamente cómo se realizaban las negociaciones. Desde el Ejecutivo informaron que ya recibieron parte de la documentación incautada por la Justicia, incluidas facturas de compras a droguerías.
Con ello, buscan regularizar el esquema de contrataciones del organismo, con vistas de centralizar las compras directamente desde el Ministerio de Salud, o adquirir los medicamentos en contacto directo a los laboratorios, para tener un mayor control.