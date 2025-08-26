Coimas en ANDIS: nuevos allanamientos en el Nordelta
La Justicia llevó adelante este martes nuevos allanamientos en Nordelta con el fin de obtener registros fílmicos de las entradas y salidas del barrio y esclarecer los movimientos del jefe de seguridad, Ariel De Vincentis, quien es acusado de avisar del procedimiento policial al empresario y propietario de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, para ayudarlo a escapar.
El procedimiento, realizado en los barrios La Isla y El Golf, fue pedido por el fiscal Franco Picardi y ordenado por el juez Sebastián Casanello. Ambos llevan adelante la investigación sobre un supuesto esquema de coimas en la provisión de medicamentos al Estado.
El escándalo se desató luego de unos audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el que denunciaba estas presuntas maniobras y la participación en ellas de algunos funcionarios del Gobierno.
El ojo fue inmediatamente puesto en el exfuncionario, quien fue despedido de su cargo en el momento, pero también puso el foco en el ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, y la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios.
El viernes pasado, se realizó un procedimiento en el barrio privado con el fin de dar con el paradero de los directores de la droguería. Emmanuel Kovalivker fue capturado mientras intentaba escapar con u$s266 mil y $7 millones, mientras que su hermano Jonathan ya había huido para cuando arribaron las fuerzas de seguridad.
Esta extraña maniobra fue lo que despertó la suspicacia del magistrado, quien indagó al encargado de la seguridad del country, acusándolo de haber avisado al dueño de la Suizo de la maniobra judicial.
De Vicentis, quien lleva más de 11 años trabajando en la seguridad de Nordelta, se encontraba de vacaciones cuando efectivos policiales llegaron a la garita externa del barrio. Si bien no estaba presente en el lugar de los hechos, los investigadores sospechan que igualmente intervino para proteger a los empresarios.
El hombre declaró este lunes y negó haber avisado el allanamiento a los involucrados. “Estaba de vacaciones…pero quería saber qué estaba pasando”, manifestó, al tiempo que aclaró que cuando se dio cuenta que uno de los Kovalivker se estaba yendo del barrio, avisó a los efectivos policiales.
La tranquilidad habitual de Nordelta quedó quebrada por los operativos judiciales, generando desconcierto e incomodidad entre sus habitantes.