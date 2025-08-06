Codesal y la Secretaría de Deportes impulsan al Lago de Salto Grande como sede de eventos deportivos de alto impacto
El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina, y el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, mantuvieron una reunión en la ciudad de Concordia para avanzar en una agenda conjunta que potencie al Lago de Salto Grande como un escenario estratégico para la realización de grandes eventos deportivos.
El encuentro se desarrolló en el marco de una política articulada bajo la Secretaría General de la Gobernación, conducida por Mauricio Colello, que promueve la integración entre desarrollo deportivo, actividad económica y turismo regional.
Desde el inicio de la actual gestión, Codesal ha tomado protagonismo no solo por su oferta de actividades recreativas y culturales, sino también por su impulso sostenido al deporte como herramienta de desarrollo local, a través de competencias como la Maratón Lago de Salto Grande, la Competencia Nacional de Stand Up Paddle, el clásico Cruce de Salto Grande, Concordia nada en invierno y la Copa Entrerriana XCO, entre otras. En este contexto, la articulación con la Secretaría de Deportes apunta a fortalecer y expandir ese perfil.
“Desde Codesal creemos firmemente que el deporte, la naturaleza y el desarrollo económico no deben pensarse por separado. Esta articulación con la Secretaría de Deportes nos permite proyectar al Lago de Salto Grande como un verdadero epicentro de grandes eventos, con impacto positivo para toda la región”, sostuvo Eduardo Cristina.
Por su parte, Sebastián Uranga valoró el trabajo conjunto entre organismos y destacó:
“Es fundamental articular las acciones del Estado para potenciar el desarrollo y la práctica deportiva en Entre Ríos. Cuando coordinamos esfuerzos entre áreas como Codesal, la Secretaría de Deportes y otros sectores del Ejecutivo, generamos oportunidades concretas para que el deporte no solo crezca, sino que también se transforme en un motor de inclusión, salud y desarrollo”.
En referencia al predio, Uranga resaltó su potencial:
“Codesal tiene un espacio extraordinario, y todo aquel que lo conoce queda maravillado. Estamos convencidos de que hay un enorme campo de trabajo en torno al turismo deportivo activo, y el Lago de Salto Grande es ideal para desarrollar distintas disciplinas”.