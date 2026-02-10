Cóctel de sentimientos en el seno del básquet argentino ante el deceso de Fabián Borro, un dirigente que deja huellas
Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y de la Asociación de Clubes de Basquetbol, murió este martes, a los 64 años, tras luchar durante muchos meses contra una enfermedad. Indudablemente, dejó huellas en la dirigencia del básquetbol argentino y regional. Abogado y dirigente, su paso por las principales instituciones del deporte germinó decisiones estructurales del básquet nacional y continental, despertando todo tipo de miradas y cuestionamientos.
Su figura era la de un hombre fuerte, de determinaciones intempestivas y que desató profundas controversias. Borro asumió como presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol en diciembre de 2019, tras imponerse en las elecciones con la lista “CABB entre todos”, y gobernó la entidad hasta su muerte, habiendo sido reelecto para un segundo mandato que se extendía hasta 2023.
Fue un personaje que siempre estuvo cerca de la entidad madre del baloncesto argentino porque también se desempeñó como vicepresidente de CABB durante la gestión de Germán Vaccaro, presidente de la institución entre 2008 y 2014, año en el que el pampeano renunció tras lo cual explotaron toda clase de versiones sobre su polémica administración (calificada por los estrados judiciales como fraudulenta) por la que se le abrió una causa penal federal siendo inhabilitado para ejercer cargos futuros.
La llegada de Borro a la presidencia de la CABB representó el cierre de un ciclo de intervención y normalización, a cargo de Federico “Chubi” Susbielles, impulsado por la Federación Internacional (FIBA) y respaldado por la Generación Dorada, luego de años de conflictos internos en la CABB.
El desembarco de Borro nuevamente en la Confederación no contó con el apoyo de las máximas figuras del básquetbol, como Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Luis Scola, Alejandro Montecchia… Incluso, el entrenador Sergio Hernández, que era el técnico de la selección argentina y había logrado el subcampeonato mundial en China 2019 renunció a su cargo ante la llegada de Borro a la conducción de la CABB.
Algunos jugadores mostraron una posición clara y en desacuerdo frente al desembarco de Borro en la Confederación, como fue el caso de Facundo Campazzo, que en su momento, publicó en su cuenta de X: “Estoy preocupado por lo que pasa en CABB. No podemos perder lo que se consiguió con tanto esfuerzo. Sigamos por el mismo camino. Queríamos transparencia y honestidad, y la encontramos! Apoyo al 100% por esta gestión de @fsusbielles”.
Ante este escenario, la agrupación que postuló a Borro (CABB Entre Todos) emitió un comunicado en el que le dedicaron palabras a los exjugadores que había criticado la posibilidad de que fuera el presidente de la Confederación: “El apoyo de algunos jugadores que viven en el extranjero al actual proceso de selección se contrasta con el estado de las federaciones y del básquet en el país. La preocupación de gente importante por intentar impedir un acto democrático y transparente es llamativa. Ojalá se hubiesen levantado voces tan prestigiosas para impedir los tarifazos sufridos por los clubes de barrio y de pueblo en estos últimos años”.
Lo contundente y/o inequívoco es que durante su gestión como presidente de CABB, la selección argentina vivió un momento de profunda crisis. El controvertido paso de Néstor García como DT pareció vaticinar lo que sucedería después, porque la aparición en escena de Pablo Prigioni para encabezar el proceso de recambio generacional comenzó con un gran traspié, ya que el conjunto nacional no pudo clasificarse al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia de 2023 y se quedó afuera de los Juegos Olímpicos de París 2024.
En el plano internacional, Borro fue elegido como presidente de FIBA Américas en mayo de 2023 para el período 2023-2027, cargo desde el cual también integraba la Junta Central de FIBA, el máximo órgano de gobierno de la Federación Internacional.
Su trayectoria como dirigente nacional en el deporte comenzó en el club Obras Sanitarias, del que fue presidente desde 2000 hasta asumir en la CABB, posición que mantuvo incluso durante su paso por otras dirigencias y que lo mantuvo como una figura clave del club aurinegro. En 2013 asumió la presidencia de la FeBAMBA, cargo que ejerció hasta su elección en la CABB.
En agosto de 2014 fue elegido presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) sucediendo a Eduardo Bazzi, en un cargo que ocupó hasta 2019. Su primer mandato abarcó de 2014 a 2018, y fue reelecto en febrero de 2019 para el período 2019-2023.
Durante sus mandatos generó tanto apoyo como críticas dentro del ambiente, sin embargo, contó siempre con el apoyo de la mayoría de los dirigentes de diferentes provincias, aunque fue muy cuestionado por otros por sus formas de conducir.
Fue reverenciado como fue severamente rebatido. Incluso, pese a sus reelecciones inentendibles, se le endilgó no haber concretado modificaciones propuestas, -desde el Interior del país sobre todo-, para que la Liga Nacional del Básquetbol lograra un mayor desarrollo integral, evitando sobre todo tantos privilegios -de diversa índole- para el básquet porteño.
Su carrera se extendió también fuera del deporte: desde 1981 trabajó en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde ocupó el cargo de director de apoyo logístico, combinando así responsabilidades públicas y deportivas durante décadas, sector donde también fue blanco de ácidas críticas ante ciertos posicionamientos políticos como sindicales, o utilizar esa gestión estatal de manera incompatible con sus funciones dirigenciales, de hecho que solía atender en su despacho de ese Organismo, cuestiones del básquet y hasta mucho se habló de la “Barra Gremial” que solía llevar a los partidos del “Aurinegro”.
Hay quienes lo elogiaron por su búsqueda de mejorar el marketing y la difusión, proponiendo la televisación de todos los partidos a través del streaming, y cambiando la forma de competencia. Lo irrefutable es que el marketing de La Liga es desde hace décadas paupérrimo y desde hace muchos años pedimos se transparenten números respecto a qué aportan los sponsors, cuánto queda en las arcas de la Asociación y/o qué se hace con ese dinero. Lo que menos hizo Borro fue justamente eso. Revelar cifras.
Hoy en día, “gracias” a su metodología la difusión continúa siendo ineficiente, luciendo la permanencia eterna de un “Establishment” comunicacional que -pese al prestigio incuesionable de sus miembros- nunca pudo seducir lo suficiente como para que el basquetbol profesional argentino “se venda” convenientemente para TODOS y no solo para utilidad de ese segmento favorecido desde mediados de los ’80 casi con la misma creación del Circuito Rentado.
Borro fue uno de los principales responsables del estancamiento de la Liga Nacional la cual antes se jugaba como debía ser. No era por capricho un Torneo que seducía a propios y extraños, de 16 equipos, con dos descensos y dos ascensos, estando todo estaba estudiado para desarrollar una competencia de ocho meses jugando dos partidos los fines de semana, permitiendo a los clubes tener cuatro días de entrenamientos.
Hasta que llegó el capricho innovador de Borro, los planteles estaban conformados por seis juveniles y ocho mayores, de los cuales eran seis nacionales y dos extranjeros quienes -en lo teórico- debían ser mejores que los basquetbolistas argentinos posibilitando que nuestros jugadores mejoren. Esto nivelaba para arriba.
Gracias a Borro hoy hay 19 equipos (hubo 20), con un descenso y jugando casi todos los días, impidiendo entrenar como descansar, lo cual genera que el nivel de juego sea malo. Ni hablar del aumento de las fichas foráneas como hasta de la cantidad de tantos forasteros mediócres. O sea… Una Liga solo fecunda para un círculo privilegiado que gana buen dinero, que hace buenos negocios y mantiene un rasgo de poder que ni siquiera se disimula.
No obstante, la “Imagen Borro” supo cautivar a varios dirigentes de clubes, asociativos y federativos con los cuales concretó un lobby de redituables beneficios sectoriales. Y así el básquet fue perdiendo día a día notoriedad, con un público desencantado que paulatinamente ha dejado las canchas en la mayoría de las plazas, y que solo vuelve en instancias decisorias.
Hace casi 4 lustros exhortamos a Borro que “no se construye desde la soberbia”. Pero la actitud no varió y todo su ejercicio en Adc y CABB lo implementó a partir de la intransigencia, la intolerancia, y ciertos rasgos oscilantes en un peligroso autoritarismo.
Murió Borro. Lo despido con respeto. Tan solo con formal educación. Que descanse en paz.