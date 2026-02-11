Clubes paranaenses fortalecieron su economía y visibilidad en el Patio Gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate
Un total de 42 instituciones deportivas de Paraná ofrecieron alimentos y bebidas a precios accesibles durante la 35° Fiesta Nacional del Mate, lo que les permitió generar ingresos económicos clave para sostener sus actividades y, al mismo tiempo, visibilizar su trabajo social en distintos barrios de la ciudad.
La exitosa edición del evento dejó un balance altamente positivo para los clubes que participaron del Patio Gastronómico, instalado en la costanera baja, en inmediaciones a Sala Mayo y Plaza de las Colectividades, donde se desplegó una amplia propuesta gastronómica pensada para el público.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, destacó que los dirigentes deportivos “están muy contentos con la repercusión, tanto económica como social del evento; muchas de esas instituciones son clubes chicos que no tienen la posibilidad de hacerse conocidos y aprovecharon la oportunidad de la Fiesta Nacional del Mate para que los conozcan todos los paranaenses y quienes vinieron a disfrutar del evento”.
En esa línea, agregó que “la Fiesta Nacional del Mate es de los paranaenses y los clubes son parte muy importante de Paraná. Esto los ayuda en términos económicos, pero también a visibilizarlos”.
Una vidriera nacional para los clubes
Melisa Albornoz, vicepresidenta del Club Banfield, valoró la organización y el trabajo conjunto entre las instituciones: “Hay que remarcar la organización, la logística y el trabajo en equipo de todos los clubes para un mismo fin. Esto ayuda para mantenernos vigentes y para comprar elementos para los chicos de boxeo”.
Por su parte, Andrea Santos, presidenta del Club Softbol Play, explicó: “Somos un club social dedicado a la práctica del sóftbol. La plata recaudada será destinada a darle seguridad a nuestros chicos”.
En tanto, Gustavo Agasse, presidente del Club Olimpia, manifestó sentirse “muy contento por participar de una fiesta multitudinaria. Esta ayuda económica nos va a ayudar a afrontar las actividades y los gastos”.