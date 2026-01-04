Clubes deportivos de Paraná participarán nuevamente del Patio Gastronómico en la Fiesta Nacional del Mate
Un año más, las entidades deportivas de Paraná formarán parte de la Fiesta Nacional del Mate, integrándose al Patio Gastronómico del evento que se realizará los días 6 y 7 de febrero de 2026. Desde el Municipio destacaron la importancia de esta participación como una herramienta para fortalecer el rol social y económico de los clubes de la ciudad.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, subrayó el trabajo articulado que se viene desarrollando con las instituciones. “Desde la gestión, venimos fortaleciendo el trabajo en conjunto con organizaciones y asociaciones civiles. Esta es una gran oportunidad de fortalecer los recursos de los clubes de Paraná, con todo lo que esto implica, teniendo en cuenta el rol que estas instituciones tienen en nuestra ciudad”, expresó.
Las instituciones interesadas en sumarse podrán enviar el formulario de preinscripción a partir de este martes 30 de diciembre de 2025 y hasta el viernes 2 de enero de 2026, con el objetivo de integrar el Patio Gastronómico de la próxima edición de la Fiesta del Mate.
En ese sentido, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, explicó que la iniciativa responde a la alta demanda registrada en la edición anterior. “Teniendo en cuenta la gran demanda de espacios que hubo en la anterior edición es que pensamos en hacer esta preinscripción para tener un parámetro de la cantidad de entidades interesadas para una mejor y más ordenada organización”, señaló.
Asimismo, aclaró que “el formulario al que se podrá acceder a través del enlace adjunto es sencillo y rápido”, aunque remarcó que la preinscripción no garantiza la obtención del espacio, ya que la adjudicación definitiva se realizará en una instancia posterior. Esa información será comunicada oportunamente a través de la página oficial del municipio y las redes de la Subsecretaría de Deportes, la Municipalidad de Paraná y la Fiesta Nacional del Mate.
Accedé al formulario de preinscripción aquí