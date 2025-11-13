Claves para prevenir el grooming: el Gobierno de Entre Ríos promueve el acompañamiento familiar en la vida digital
En el marco del Día Nacional contra el Grooming, el Gobierno de Entre Ríos difundió una serie de orientaciones para que las familias acompañen la vida digital de niñas, niños y adolescentes, reconozcan señales de alerta y fortalezcan la prevención desde el diálogo cotidiano.
El grooming —cuando una persona adulta engaña a un menor por Internet con fines sexuales— es un delito tipificado en la Ley 26.904 y constituye una de las principales formas de violencia digital que afecta a la niñez y la adolescencia.
“Para prevenir el grooming necesitamos cercanía y confianza. Estar presentes en su vida digital es tan importante como acompañar en su vida cotidiana, hablar sobre lo que hacen en redes y conocer con quiénes juegan”, señaló la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack.
Según la Encuesta Nacional sobre Grooming (Senaf, 2021), más de la mitad de los chicos y chicas entre 9 y 17 años reconoció haber tenido contacto con desconocidos en línea, mientras que un 65 por ciento de los adultos admitió conocer poco o nada sobre lo que hacen sus hijos en Internet. Estos datos refuerzan la importancia del diálogo familiar y del acompañamiento en los espacios digitales.
Señales de alerta frente al grooming
- Cambios de humor o aislamiento al usar el celular.
- Chats con personas desconocidas o que no quieren identificarse.
- Ocultar pantallas o cambiar contraseñas repentinamente.
- Ansiedad o nerviosismo al recibir mensajes.
- Evitar hablar sobre lo que hacen en redes o con quién juegan en línea.
Frente a cualquiera de estas señales, se recomienda no juzgar ni culpar, sino abrir un espacio de diálogo y buscar orientación profesional. Revisar juntos la privacidad, hablar sobre el uso de redes o interesarse por los juegos en línea ayuda a prevenir riesgos.
Qué hacer ante la sospecha o detección de un caso de grooming
- No bloquear, enfrentar ni reportar directamente al acosador, ya que podría crear otra cuenta.
- Conservar las pruebas: capturas de pantalla, mensajes, nombres de usuario, chats, correos o enlaces.
- Realizar la denuncia en la comisaría o fiscalía más cercana.
Actuar con calma y acompañamiento puede evitar daños mayores y detener el abuso.
Más información y orientación
- Qué puedo hacer ante un caso de grooming: https://www.argentina.gob.ar/que-puedo-hacer-ante-un-caso-de-grooming
- Información en redes: @copnaf
- Oficinas departamentales del Copnaf en Entre Ríos: https://portal.entrerios.gov.ar/copnaf/pf/departamentales/8069