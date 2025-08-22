Clausuran el estadio de Independiente
Independiente no podrá jugar con público en su estadio este domingo, cuando debe enfrentar a Platense, por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. La determinación tiene que ver con los serios incidentes que se generaron el pasado miércoles entre hinchas de la Universidad de Chile y la barra del Rojo, en la Copa Sudamericana.
El Libertadores de América quedó “clausurado y suspendido” en forma preventiva a pedido de la fiscalía que busca determinar el grado de responsabilidades tras los violentos enfrentamientos entre las parcialidades de Independiente y de la Universidad de Chile, que dejaron un centenar de detenidos y una docena de heridos, entre ellos una persona que fue arrojada desde la tribuna Pavoni alta.
Por estas horas, las alternativas que maneja el club de Avellaneda son jugar en el Libertadores de América a puertas cerradas; hacerlo con su público pero en otro escenario; o directamente suspender el encuentro, debido el poco tiempo que falta para la hora de su inicio, pautado para las 20.30 del domingo.
“El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hemáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias”, explicó Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en una entrevista con Radio 10. El día jueves, una recorrida por el estadio también permitió observar los destrozos que quedaron como consecuencia de los enfrentamientos.
En relación a la investigación, Alonso habló de avances: “Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales”. Acto seguido, enfatizó: “Hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso”.
“Estamos preocupados por la situación de los detenidos y los heridos. Hay cuatro personas internadas, dos de ellas más graves, por los golpes que recibieron en sus cabezas. Les salvamos la vida en un hospital público”, dijo el funcionario. “Los detenidos fueron recibiendo la libertad”, agregó.
En relación a los barras de Independiente, Alonso avisó que están trabajando en identificar a los responsables de la agresión, quienes serán acusados de “intento de homicidio”.
Después de la barbarie y el salvajismo que se vivió el miércoles a la noche en el Libertadores de América de Avellaneda, que provocó la cancelación del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile que empataban 1 a 1 por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, todavía no hay -ni habrá en lo inmediato- una resolución definitiva, aunque según pudo saber Clarín, se analiza de manera firme la posible descalificación a los dos equipos.
De todos modos, la sanción no saldría en lo inmediato ya que se deben cumplimentar algunos pasos antes de que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, integrada por el paraguayo Eduardo Gross Brown, la venezolana Amarilis Belisario, el brasileño Lucas Ribeiro, el chileno Cristóbal Valdés y el argentino Jorge Ignacio Moreno, tome la decisión definitiva.
Primero se debe abrir el expediente, escuchar a ambas instituciones y ahí sí se analizarán todas las pruebas antes de llegar a la determinación final que podría llegar en un plazo de hasta 15 días. Para presentar su descargo, la dirigencia de Independiente, con Néstor Grindetti, su presidente, a la cabeza, viajó este jueves a Paraguay, donde se encuentra la sede de la Conmebol.