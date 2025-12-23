Claudio ‘Chiqui’ Tapia y su notable influencia en FIFA y Conmebol
Claudio Tapia atraviesa un complejo momento al frente de la AFA. Investigado por la Justicia por inconsistencias patrimoniales y los supuestos vínculos con Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, seguida de cerca por presunto lavado de dinero, ‘Chiqui’ intenta resistir y no lo hace sólo. Tiene detrás su propia “Armada”.
Al mandamás del fútbol argentino lo secunda un grupo nutrido de dirigentes, muchos de ellos que lo siguen hace tiempo, desde antes que se convirtiera en el cabecilla de la casa madre del fútbol argentino. Algunos lo realizan por convicción, otros por conveniencia. Es que el ex sanjuanino acomodó en FIFA y en Conmebol a varios de esos fieles. Y no solo a dirigentes. La mayoría de esos puestos representan poder, posicionamiento y dinero.
De hecho, hace casi tres meses, la AFA logró récords de cargos en la FIFA. El propio Tapia fue designado como presidente de la Comisión de Reglas de Juego. Y las otras siete nominaciones fueron para Luciano Nakis, titular de Armenio, prosecretario general de la AFA y popularmente conocido como el “secanucas”, integra la Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones; Cristian Malaspina, secretario general de la AFA y presidente de Argentinos Juniors, en la Comisión de Asesoría Comercial y de Marketing; Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas, vocal suplente del Comité Ejecutivo de AFA y ladero inseparable de ‘Chiqui’, que pasó a formar parte de la Comisión de Futsal; Federico Beligoy, el cuestionado titular de la Dirección de Arbitraje por las actuaciones de los jueces cada cada fin de semana, en la Comisión de Árbitros; María Sylvia Jiménez, de la Liga Catamarqueña y vocal de la AFA, en la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Femenino; el histórico doctor Donato Villani, director médico de la AFA, en la Comisión de Medicina y Pablo Vázquez, socio gerente de la empresa Tech Security, a la Comisión de Estadios y Seguridad.
Esos cargos no son rentados. Eso sí, les cubren los gastos si tienen que trasladarse a otro país cuando se los convoca para una reunión específica y les abonan viáticos. Son puestos más políticos y un “premio” para los bendecidos.
Pero las designaciones no solo quedan en la FIFA. También las hay en Conmebol. Tapia es vicepresidente segundo de la entidad sudamericana y, según su declaración jurada, percibe $718.536.500 por “dos horas semanales”, es decir casi 60 millones de pesos mensuales, lo que equivale a unos 40 mil dólares por mes. Además, es uno de los cuatro representantes ante el consejo de la FIFA, una posición que comparte con María Sol Muñoz de Ecuador, Ramón Jesurún de Colombia e Ignacio Alonso de Uruguay.
No es, igualmente, el único argentino en Conmebol. En la Comisión de Gobernanza y Transparencia figura Ricardo Ángel Rosica, el secretario de Boca. En la de Comisión de Cumplimiento y Auditoría está Gastón Mario Marangos, en la Disciplinaria, Jorge Ignacio Moreno, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y en la de Ética, Juan Bautista Mahiques, que es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero la cosa no queda ahí. Porque en AFA también hay puestos claves por los que algunos directivos afines perciben dinero a través de viáticos con los viajes al exterior de las diferentes selecciones. Desde ese lugar empezó a tejer poder Tapia. Se recuerda que en la Copa América de Estados Unidos 2016, cuando la AFA era un polvorín y los jugadores, con Lionel Messi a la cabeza se quejaban públicamente de las condiciones y demoras en los viajes, ‘Chiqui ‘estaba con la delegación y respondió con dinero para solventar esas falencias y de esa manera se ganó el respeto de los futbolistas.
La gerencia de Selecciones, hasta su muerte, era de Omar Souto y ahora todo indica que ese puesto pasaría a manos de Nakis. En tanto, Jorge Miadosqui, de San Martín de San Juan, es el secretario de Selecciones nacionales y como referentes en las dirigencias del área de Juveniles, se encuentran Fabián Lovato, de San Telmo, Martín Camarero, de Brown de Adrogué, y Méndez Cartier, de Excursionistas. Los dos primeros estuvieron a cargo de la delegación argentina del Mundial Sub-17 y el otro de la Sub-20.
Otros históricos dirigentes cercanos a AFA también tuvieron la posibilidad de “ganarse el mango”, al ser oficiales de partidos de Conmebol, ya sea en la Copa Libertadores como en la Sudamericana, como delegados de los encuentros. Es decir, teniendo bajo su responsabilidad todo lo que pasa por fuera de los límites del campo de juego. Son los casos, entre otros, de Gabriel Greco, presidente de Atlanta y vice de la AFA, Jorge Milano, vicepresidente de Villa Dálmine, Jorge Barrios, vice de Estudiantes de Buenos Aires o Diego Turnes, vice de Barracas Central y también del fútbol femenino de AFA, por citar algunos. Alguna vez también estuvo Javier “Pipo” Marín, vicepresidente de Acassuso y presidente de la Comisión de Desarrollo de la AFA, pero ahora ya no.
Lo cierto es que no se trata de un tema de dinero. Se trata de reparto de cargos, viajes vip y un tráfico de influencias que les permite a los dirigentes posicionarse y ganar poder tanto en FIFA como en Conmebol. Obviamente, Tapia se gana la fidelidad incondicional de los elegidos que además lo votarán en cada elección para perpetuar su presidencia al frente de la AFA.
Los delegados de Conmebol son puestos laborales y actualmente se cobra 1200 dólares por partido, además de tener todo incluido si tienen que viajar al exterior, desde el taxi que los pasa a buscar por sus casas al aeropuerto y el de regreso, los aéreos, las comidas y los alojamientos en hoteles de lujo.
Para esos lugares, no se puede designar a dirigentes que formen parte de clubes que juegan Libertadores o Sudamericana porque para la Conmebol hay un conflicto de interés en esos casos. Esa restricción la tendrá ahora Turnes, por ejemplo, dado que Barracas Central se clasificó a la Copa Sudamericana. Y en buena parte, esa situación también le permitió a Tapia la posibilidad de premiar a su tropa del Ascenso.
Las listas de los oficiales, de todos modos, pueden cambiar año a año ya que se renuevan y es el presidente de cada federación el encargado de enviarlas. Eso sí, para tener el puesto, los aspirantes a oficiales tienen que hacer un Workshop y deben rendir un examen. Pero para llegar a esa instancia, como así también a las diferentes comisiones, el que escribe los nombres es Tapia, el hombre que todavía tiene la lapicera de la AFA.