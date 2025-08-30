Clasificación en el GP de Países Bajos: Franco Colapinto hizo todo bien pero no pudo pasar la Q1 y quedó 16°

Realmente le faltó muy poco al piloto de Pilar para meterse en la Q2. Por sólo 0s067, Colapinto no pudo superar el tiempo de Gabriel Bortoleto (Sauber), quien con su puesto número 15° fue el último en asegurar el avance al siguiente corte. No obstante, el argentino concretó su mejor tiempo del fin de semana, mejorando en ocho décimas su mejor pasada en los entrenamientos.
Junto con Colapinto, quedaron fuera Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin). El canadiense se eliminó luego de no volver a pista, tras un nuevo despiste que obligó a llevar a boxes al AMR25. Oscar Piastri lideró la Q1 seguido de Lando Norris.
En Q2, McLaren volvió a liderar aunque invirtiendo el orden de los competidores, con Lando Norris en el primer lugar seguido de su compañero de equipo. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber), Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams) no pudieron meterse entre los diez que peleaban la «pole position» en el circuito neerlandés.
Ya en el tercer y último corte, Oscar Piastri fue imbatible y logró un nuevo «1» en clasificación con récord incluido: el australiano marcó un tiempo de 1m08s662 que lo dejó al frente del clasificador, seguido de su compañero de equipo Lando Norris a sólo un centésimo de distancia. Max Verstappen (Red Bull) completó los tres primeros lugares, a 0s263.
FÓRMULA 1 – GP DE PAÍSES BAJOS – CLASIFICACIÓN
|POS.
|N°
|PILOTO
|EQUIPO
|Q1
|Q2
|Q3
|VUELTAS
|1
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:09.338
|1:08.964
|1:08.662
|18
|2
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:09.469
|1:08.874
|1:08.674
|18
|3
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:09.696
|1:09.122
|1:08.925
|18
|4
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:09.966
|1:09.439
|1:09.208
|18
|5
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:09.676
|1:09.313
|1:09.255
|18
|6
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:09.906
|1:09.304
|1:09.340
|22
|7
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:09.900
|1:09.261
|1:09.390
|21
|8
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:09.779
|1:09.383
|1:09.500
|18
|9
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|1:09.980
|1:09.472
|1:09.505
|18
|10
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:09.950
|1:09.366
|1:09.630
|17
|11
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:09.845
|1:09.493
|12
|12
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1:09.954
|1:09.622
|15
|13
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1:10.037
|1:09.622
|12
|14
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:09.894
|1:09.637
|15
|15
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:09.792
|1:09.652
|12
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:10.104
|9
|17
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|1:10.195
|9
|18
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|1:10.197
|9
|19
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|1:10.262
|9
|RT
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|2