Maran Suites & Towers

Clasificación en el GP de Países Bajos: Franco Colapinto hizo todo bien pero no pudo pasar la Q1 y quedó 16°

Redacción | 30/08/2025 | Deportes | No hay comentarios
El sábado de actividad para la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Países Bajos se cerró con la clasificación sobre el circuito de Zandvoort, donde Franco Colapinto formó parte a bordo del Alpine A525. El piloto argentino concretó un tiempo de 1m10s104 que lo dejó en el 16° lugar, en el primer corte clasificatorio. La pole position quedó en manos de McLaren, con Oscar Piastri encabezando el ‘1-2’.

Realmente le faltó muy poco al piloto de Pilar para meterse en la Q2. Por sólo 0s067, Colapinto no pudo superar el tiempo de Gabriel Bortoleto (Sauber), quien con su puesto número 15° fue el último en asegurar el avance al siguiente corte. No obstante, el argentino concretó su mejor tiempo del fin de semanamejorando en ocho décimas su mejor pasada en los entrenamientos.

Junto con Colapinto, quedaron fuera Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin). El canadiense se eliminó luego de no volver a pista, tras un nuevo despiste que obligó a llevar a boxes al AMR25. Oscar Piastri lideró la Q1 seguido de Lando Norris.

En Q2, McLaren volvió a liderar aunque invirtiendo el orden de los competidores, con Lando Norris en el primer lugar seguido de su compañero de equipo. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber), Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams) no pudieron meterse entre los diez que peleaban la «pole position» en el circuito neerlandés.

Ya en el tercer y último corte, Oscar Piastri fue imbatible y logró un nuevo «1» en clasificación con récord incluido: el australiano marcó un tiempo de 1m08s662 que lo dejó al frente del clasificador, seguido de su compañero de equipo Lando Norris a sólo un centésimo de distancia. Max Verstappen (Red Bull) completó los tres primeros lugares, a 0s263.

FÓRMULA 1 – GP DE PAÍSES BAJOS – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO EQUIPO Q1 Q2 Q3 VUELTAS
1 81 Oscar Piastri McLaren 1:09.338 1:08.964 1:08.662 18
2 4 Lando Norris McLaren 1:09.469 1:08.874 1:08.674 18
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:09.696 1:09.122 1:08.925 18
4 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:09.966 1:09.439 1:09.208 18
5 63 George Russell Mercedes 1:09.676 1:09.313 1:09.255 18
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:09.906 1:09.304 1:09.340 22
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:09.900 1:09.261 1:09.390 21
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:09.779 1:09.383 1:09.500 18
9 55 Carlos Sainz Williams 1:09.980 1:09.472 1:09.505 18
10 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.950 1:09.366 1:09.630 17
11 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:09.845 1:09.493 12
12 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:09.954 1:09.622 15
13 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:10.037 1:09.622 12
14 10 Pierre Gasly Alpine 1:09.894 1:09.637 15
15 23 Alexander Albon Williams 1:09.792 1:09.652 12
16 43 Franco Colapinto Alpine 1:10.104 9
17 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:10.195 9
18 31 Esteban Ocon Haas 1:10.197 9
19 87 Oliver Bearman Haas 1:10.262 9
RT 18 Lance Stroll Aston Martin 2
Tags:, , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X