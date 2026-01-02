Clarísimo quiénes cosechan beneficios para el campo: Cinco multinacionales concentraron más del 60% de las exportaciones argentinas de granos
El 61,5% de las exportaciones de granos y derivados de Argentina estuvo concentrada en cinco empresas de capitales multinacionales durante 2025, al embarcar un total de 64,85 millones de toneladas. Este volumen se posicionó como el tercer registro más alto de la última década.
Por segundo año consecutivo, Cargill lideró el ranking de agroexportadores, con un incremento interanual del 81,5% en sus embarques hasta las 17,3 millones de toneladas despachadas, el mayor volumen registrado por la compañía desde 2019.
En este marco, su participación en el comercio exterior del agro argentino se elevó del 14% al 16% en el último año, consolidándose como la más alta de la última década.
En segundo lugar se ubicó Viterra, con 12,43 millones de toneladas, seguida por Cofco, con 12,29 millones, LDC con 12,26 millones y Bunge, con 10,56 millones.
Más atrás se ubicaron la nacional AGD, con 9,23 millones de toneladas; ADM Agro, con 8,03 millones; ACA, con 6,01 millones; Molinos Agro, con 5,74 millones; CHS, con 1,69 millones.
Por último, el resto de las empresas exportadoras realizaron embarques por 9,95 millones de toneladas.
Complejos
El complejo de soja fue el que mayor registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) tuvo, totalizando 51,6 millones de toneladas, el segundo volumen más elevado de la última década, explicado fundamentalmente por la eliminación transitoria de retenciones que se dio en septiembre.
Dentro de ese total, los subproductos de soja representaron el 59% de las declaraciones, seguidos por el poroto de soja, con el 27%, y el aceite de soja, con el 14%.
El ranking de exportadores de la oleaginosa estuvo encabezado por Cargill con 9,3 millones de toneladas, seguido por Viterra, con 7,6 millones y en tercer lugar LDC, con 6,1 millones.
El complejo maicero fue el segundo en cantidad de toneladas registradas, con 29,7 millones, un 28,2% del total declarado. El podio de exportadores fue también liderado por Cargill, con 5,7 millones de toneladas, seguido por ADM Agro, con 4,1 millones y Cofco, con 4 millones.
Por su parte, el trigo más que duplicó las registraciones de DJVE respecto del año anterior, con 14,8 millones de toneladas declaradas, “el segundo mayor volumen registrado de los últimos cinco años, ubicándose levemente por encima del promedio de la última década”, marcó la BCR.
Del total declarado, el 97% correspondió a trigo pan y el 3% a harina de trigo. En este marco, el top-3 de operadores estuvo encabezado por Cargill, con 2,27 millones de toneladas, seguido por ADM Agro, con 2,26 millones y LDC, con 2,1 millones.
También, se embarcaron 4,4 millones de toneladas de cebada y malta, siendo Cervecería y Maltería Quilmes el principal exportador, con 980.000 toneladas, mientras que por el lado del complejo girasolero se despacharon 3,4 millones de toneladas – casi duplicando los envíos de 2024 -, con Viterra erigiéndose como el mayor exportador de subproductos y aceite, alcanzando las 1,2 millones de toneladas.
Por último, las exportaciones de sorgo se ubicaron en torno a las 1,6 millones de toneladas, con ACA encabezando los embarques, con 400.000 toneladas despachadas.