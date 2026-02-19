Citan a indagatoria a la AFA, a “Chiqui” Tapia y a su mesa directiva por una deuda fiscal de más de $19.353 millones
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió citar a declaración indagatoria a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente Claudio Fabián Tapia, y a su tesorero Pablo Ariel Toviggino, en el marco de la causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de 19.353 millones de pesos, denunciada por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La decisión judicial se conoció luego de que el organismo recaudador solicitara formalmente que se convoque a las máximas autoridades de la entidad deportiva. En su resolución, Amarante sostuvo que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados” y fijó fechas de audiencia para los primeros días de marzo de 2026.
Además de Tapia y Toviggino, fueron citados el actual secretario general Cristian Ariel Malaspina, el director general Gustavo Roberto Lorenzo, y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez. También deberá declarar la propia AFA como persona jurídica.
El magistrado dispuso, además, la prohibición de salida del país para los involucrados, al considerar la gravedad de los hechos y la eventual pena en expectativa, en el marco de los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén sanciones de dos a seis años de prisión para agentes de retención que no ingresen al fisco los montos retenidos cuando superan los mínimos legales.
Según la denuncia presentada en diciembre de 2025, la AFA habría retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 que no fueron depositados en los plazos correspondientes. En total, se investigan 69 hechos independientes por un monto acumulado de 19.353.546.843,85 pesos.
En su presentación, ARCA afirmó que existen elementos suficientes para avanzar con las indagatorias y sostuvo que durante el período investigado la entidad registró importantes acreditaciones bancarias. Según el organismo, las decisiones vinculadas al pago de impuestos dependían de la mesa directiva, con intervención directa del tesorero en la instrucción de pagos.
El ente recaudador remarcó que la falta de ingreso de los fondos retenidos se habría extendido durante 19 meses consecutivos, lo que —según su planteo— descarta que se trate de un incumplimiento aislado o meramente administrativo.
En el escrito judicial, ARCA también detalló el circuito interno de liquidación y pago de impuestos dentro de la AFA, en base a testimonios de personal administrativo. De acuerdo con esas declaraciones, la gerencia contable confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la instrucción de pago. Luego se generaban los VEP (Volantes Electrónicos de Pago) y se coordinaba con el área de Finanzas.
El organismo sostuvo que las decisiones finales estaban concentradas en la mesa directiva —integrada por el presidente, el secretario general y el tesorero—, quienes además firmaban los estados contables. En ese contexto, consideró “difícil suponer” que una omisión prolongada durante 19 meses pudiera haberse producido sin conocimiento de las máximas autoridades.
Asimismo, ARCA destacó que, durante el período bajo análisis, la AFA constituyó plazos fijos en pesos y dólares, lo que —según la querella— demostraría capacidad económica para afrontar las obligaciones fiscales.
Ahora será el juez Amarante quien avance con las indagatorias y defina la situación procesal de los dirigentes y de la entidad madre del fútbol argentino.