Cinco mil personas compartirán la mesa navideña frente al Congreso
Bajo la consigna “Ninguna familia sin Navidad”, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realizará este martes una nueva cena solidaria a cielo abierto en la Plaza de los Dos Congresos, con el objetivo de brindar comida, contención y servicios básicos a 5.000 personas en situación de calle y familias sin techo.
La iniciativa, que el año pasado convocó a unas 4.000 personas, prevé este año un incremento del 25 por ciento en la asistencia, en un contexto social que la organización describe como cada vez más adverso. Se trata de la novena edición de esta jornada solidaria, que combina asistencia directa con una denuncia pública de la crisis económica y social.
La propuesta incluye duchas móviles, peluquería, postas de salud, juguetes y espacios recreativos para niños, además de un menú de tres pasos compuesto por entrada, plato principal y mesa dulce. También habrá música en vivo y la participación de artistas solidarios.
“Estamos esperando a 5.000 personas. Además de denunciar la situación de crisis, tiene que ver con garantizar una Navidad para quienes no están pudiendo festejarla. Queremos que nadie se quede sin ese momento”, explicó Nicolás Caropresi, dirigente del MTE.
El referente social advirtió que la situación se agrava semana a semana: “Hay muchos jubilados y jubiladas que no tienen con quién pasarla y no tienen plata ni para una sidra. En comedores de la Ciudad vienen a comer entre 3.500 y 4.000 personas por día. Pensar una fiesta en este contexto se vuelve muy difícil”.
Desde la organización destacaron que este año la cena “tiene un peso distinto”, ya que la Plaza de los Dos Congresos “dejará de ser solo un escenario político para transformarse en una enorme mesa familiar”. Para niñas, niños y adolescentes se montará un espacio exclusivo con inflables, peloteros y actividades recreativas.
El diputado nacional Juan Grabois definió el evento como “un acto de solidaridad organizada y también un acto de protesta, un grito de los excluidos contra la injusticia social”. En total, participarán más de mil voluntarios, entre ellos unas 50 cocineras sociocomunitarias que sostienen habitualmente ollas populares en los barrios más vulnerables.
El cronograma prevé el armado de mesas y stands desde las 17, juegos y servicios comunitarios durante la tarde, shows musicales a partir de las 18 y la cena desde las 20. El brindis de medianoche marcará la llegada de la Navidad, acompañado por bandas en vivo.
Desde el MTE advirtieron que cada año aumenta la cantidad de personas que, por primera vez, se ven obligadas a pasar la Nochebuena en la calle. “No le vamos a resolver la vida a nadie, pero esperamos que sea una noche distinta, un gesto de dignidad y acompañamiento”, señalaron.
La logística estará a cargo de referentes de Patria Grande y contará con la presencia de los diputados Juan Grabois, Natalia Zaracho, Fernanda Miño, Mariana González e Itai Hagman, entre otros dirigentes sociales.
Además, se desarrollarán cenas solidarias similares en distintas provincias, como Jujuy y Misiones, y en ciudades como La Plata, Mar del Plata, San Martín de los Andes y Necochea, así como en varios distritos del conurbano bonaerense.