Cierre de FATE: El Gobierno interviene en el conflicto y dictó la conciliación obligatoria por 15 días
El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles que dispuso la conciliación obligatoria al menos por quince días en el conflicto abierto con la fábrica de neumáticos FATE, que anunció en forma sorpresiva su cierre y el despido de 920 empleados. Ante la protesta de los trabajadores que tomaron la planta en San Fernando, el Gobierno Nacional intervino y dispuso “retrotraer la situación al estado previo al conflicto”, con lo cual quedarían sin efecto los despidos anunciados al menos durante las próximas dos semanas.
Delegados sindicales que protestaban esta tarde en el predio de FATE se mostraron confiados en que esta instancia ayuda a resolver la situación porque, según dijeron a los canales de noticias que cubren la medida de fuerza, “la única forma de solucionar esto es que la empresa vuelva a producir”.
“Acá realizamos una ocupación pacífica. Seguiremos en estado de alerta y movilización con la toma pacífica”, añadieron.
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso “la conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) por el término de quince días”.
Durante dicho plazo, indicó Trabajo las partes deberán también “abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio”.
Capital Humano añadió que “continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.