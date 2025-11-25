Cierre anual de los Talleres Culturales Barriales: una muestra colectiva en los CIC Este y La Floresta
Los Talleres Culturales Barriales realizaron la presentación anual de sus producciones en dos jornadas desarrolladas en el CIC Este y el CIC La Floresta, como parte del cierre del programa impulsado por la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.
La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Cultura, abarcó 25 talleres distribuidos en bibliotecas, centros comunitarios, salones vecinales, CIC y merenderos, con el propósito de fortalecer la inclusión, promover la participación y consolidar los vínculos comunitarios a través de diversas expresiones artísticas.
Micaela Acosta, directora de Cultura Emergente e Infancias, destacó el esfuerzo sostenido durante todo el año: “Estamos muy contentas, porque fue un año donde pudimos sobrellevar todo. Más allá de la administración de los recursos económicos, físicos y materiales, también tuvimos que tener una gran lectura de la administración del recurso emocional y energético. Estamos en una situación de vulnerabilidad en la cultura barrial, fue un gran desafío, pero con todas las exposiciones se han logrado cosas hermosas y eso es gracias a los talleristas”, afirmó.
Por su parte, la directora del CIC La Floresta, Giselda Gandini, valoró el impacto comunitario del programa: “Es algo emotivo ver a los chicos de diferentes zonas. Es un espacio que se ofrece desde la Municipalidad, que incluye cultura, fomenta la creatividad y es emocionante que los chicos puedan acceder a este tipo de espacios”, expresó.