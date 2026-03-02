Cierra la histórica fábrica Panpack que fabricaba en Tucumán bolsas industriales y deja a 75 trabajadores en la calle
Otra víctima de la apertura indiscriminada de importaciones del Gobierno. La histórica fabricante de bolsas industriales Panpack cerró de forma intempestiva su planta sobre la Ruta 9 y dejó a 75 trabajadores sin empleo. El cierre tiene impacto directo en la próxima zafra porque la empresa hacía las bolsas de lona y rafia que se utilizan en la agroindustria azucarera tucumana.
Una escena de incertidumbre y desolación marcó la mañana de este lunes en la localidad tucumana de Los Nogales. La fábrica Panpack SA, emblemática productora de bolsas industriales ubicada a la vera de la Ruta Nacional 9, cerró definitivamente sus puertas y dejó a 75 trabajadores en la calle.
Los operarios se enteraron de la decisión de la peor manera. Durante el fin de semana recibieron una notificación verbal en la que se les indicó que no debían presentarse a trabajar. Sin embargo, ante la falta de telegramas oficiales de despido, varios acudieron igualmente a la planta para iniciar el turno de las 6:00. Allí se encontraron con los portones cerrados, sin suministro eléctrico y con personal de seguridad que tenía órdenes expresas de impedir el ingreso.
Frente a este escenario y ante la ausencia de documentación formal que respalde las cesantías, los empleados se dirigieron junto a su delegado gremial a la comisaría de Los Nogales para radicar la denuncia correspondiente.
El cierre de Panpack, empresa con más de 50 años de trayectoria en la región, que en sus inicios operó bajo el nombre de Panam, representa el desenlace de un proceso de deterioro que se profundizó en el último año. En su etapa de mayor expansión, la firma llegó a emplear a unas 300 personas, convirtiéndose en uno de los principales motores industriales de la zona.
Las dificultades financieras comenzaron a hacerse visibles a finales de julio del año pasado, cuando la compañía ejecutó una primera tanda de 25 despidos. Desde entonces, la dirección atribuyó la caída de la rentabilidad a la imposibilidad de competir frente a la apertura de importaciones.
Ante la crisis, a fines del año pasado la empresa ingresó en concurso preventivo en un intento por evitar la quiebra. Sin embargo, las gestiones no lograron revertir la situación y el cierre se concretó de manera abrupta.
El impacto de la clausura trasciende lo estrictamente laboral y genera preocupación en el sector agroindustrial tucumano. Panpack era uno de los principales proveedores de bolsas de lona y rafia de 50 kilos para los ingenios azucareros de la provincia.
Ya a finales del año pasado, la firma había advertido a sus clientes que no estaría en condiciones de abastecer los insumos necesarios para la zafra 2026. Esta situación obligó a los ingenios a reestructurar su logística de envasado de cara a marzo, mes en el que habitualmente comienzan las compras para la comercialización del azúcar.