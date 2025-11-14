Ciencia y tecnología: los salarios pierden hasta 130 puntos contra la inflación desde la llegada de Milei
Desde la asunción de Javier Milei, la inflación acumulada alcanzó el 241%, mientras que los salarios del sector científico y universitario quedaron muy por detrás, con caídas históricas en términos reales. Los datos surgen del último informe del Grupo EPC-CIICTI, que advierte un deterioro constante durante todo el año.
Los trabajadores científicos del SINEP tuvieron un incremento nominal del 144,5%, los salarios de docentes e investigadores universitarios subieron 136,8%, y los del CONICET avanzaron apenas 114,5%. Con estos porcentajes, la pérdida del poder adquisitivo supera ampliamente los 100 puntos desde diciembre de 2023.
El deterioro continúa: según el informe, los salarios de investigadores y becarios del CONICET aumentaron sólo 1,1% en el último mes, frente a una inflación del 2,3%. En términos reales, se ubican 37,1 puntos por debajo de los registros de noviembre de 2023.
Salarios en caída libre en ciencia y tecnología
En el SINEP, las remuneraciones retrocedieron 1,2% real en octubre, acumulando una pérdida total de 28,3 puntos desde noviembre del año pasado. En lo que va de 2025, la caída alcanza el 9%, y en la comparación interanual llega al 10,9%.
Los salarios de docentes e investigadores de Universidades Nacionales también profundizaron su deterioro: octubre marcó el doceavo mes consecutivo de baja, con una caída real del 1,2%. En total, acumulan una pérdida del 30,6% desde noviembre de 2023, luego de cuatro años de estabilidad.
El informe completo del Grupo EPC-CIICTI puede consultarse en el siguiente enlace:
https://grupo-epc.com/informes/informe-de-evolucion-de-sueldos-cyt-octubre-2025/