Ciberataques provocaron fallas en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow
Varios aeropuertos europeos —entre ellos los de Bruselas, Berlín y Heathrow en Londres— sufrieron este sábado una “disrupción relacionada con ciberataques” que afectó a los sistemas de registro y entrega de equipaje, generando retrasos y cancelaciones que impactaron a miles de pasajeros.
La empresa Collins Aerospace, proveedora de servicios, confirmó: “Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos”, luego de que los principales centros aéreos reportaran los inconvenientes.
Impacto en Bruselas, Londres y Berlín
El aeropuerto de Bruselas informó en un comunicado que el ataque ocurrió en la noche del viernes y ya provocó 10 vuelos suspendidos y 17 con más de una hora de demora. Además, advirtieron que el problema obligó a realizar el registro y embarque de manera manual.
En Londres, Heathrow reconoció que las fallas podrían generar retrasos en las salidas, mientras que Eurocontrol pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos previstos entre las 5 del sábado y las 3 del domingo.
Por su parte, el aeropuerto de Berlín comunicó en su web que también atravesaba un “problema técnico con un proveedor”.
En busca de una solución
Collins Aerospace aseguró que su equipo trabaja para resolver el incidente “lo antes posible”, aunque hasta la mañana del sábado la situación seguía sin resolverse.