Chumpitaz denunció “hostigamiento y censura política” tras la demanda de La Libertad Avanza por usar la imagen de Bullrich
Una nueva disputa política se desató en Santa Fe a menos de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, luego de que La Libertad Avanza (LLA) denunciara al candidato a diputado de Compromiso Federal, Gabriel Chumpitaz, por el presunto uso indebido de la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su campaña electoral.
El conflicto surgió tras detectarse carteles y folletería en los que se mostraba al empresario junto a la funcionaria nacional. Ante la negativa del santafesino de retirar el material, Bullrich aclaró públicamente que no tiene vínculo con el candidato e instó a cumplir una orden judicial que le ordena remover las piezas de propaganda.
“La Libertad Avanza acaba de iniciarnos una demanda ante la Justicia Federal para bajar nuestra lista de diputados nacionales”, publicó Chumpitaz en su cuenta de X (ex Twitter), asegurando que se trata de un “intento de censura política”.
Desde LLA sostienen que la campaña de Chumpitaz busca generar confusión en el electorado para obtener ventaja política, al utilizar la imagen de Bullrich sin autorización y emplear un color similar al violeta característico del espacio libertario.
La propia Patricia Bullrich confirmó en X que la Justicia falló a favor de LLA:
“Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio”.
Además, la ministra aclaró: “Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini, de La Libertad Avanza”.
Por su parte, Chumpitaz adelantó que rechazará el pedido, al considerarlo “incompatible con la libertad de expresión y el derecho de participación democrática”. Argumentó que su espacio tiene una identidad diferenciada, sin imitar símbolos de otros partidos. “Nuestras expresiones de campaña fueron diseñadas con una identidad cromática propia, basada en nuestras ideas y propuestas”, afirmó, y calificó la denuncia como “un hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de Argentina”.
En declaraciones posteriores, el legislador insistió en que es víctima de persecución política y justificó el uso de la imagen: “No se utiliza el logo de LLA, no se usa el color violeta sino azul marino, y con Bullrich hace 10 años que trabajo en temas de seguridad”. Sin embargo, no respondió directamente al mensaje de la ministra.
Chumpitaz, exintegrante del bloque del PRO, decidió en abril formar su propio espacio político, Futuro y Libertad, argumentando que su continuidad en el bloque “ya no era viable”. “La coherencia me obliga a seguir por otro camino, sin renunciar a los valores que me trajeron hasta acá”, expresó entonces.