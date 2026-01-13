Chubut en llamas: Victoria Villarruel aboga por mayor “coordinación entre el Estado nacional y las provincias”
La vicepresidenta Victoria Villarruel planteó que “nuestra Patagonia se incendia año tras año y nos duele a todos los argentinos. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”.
La presidenta del Senado anunció que propondrá a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias en el combate contra el fuego”.
“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”, expresó.
Y afirmó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.