Chubut en llamas: Más de 3 mil evacuados y el avance del fuego es crítico
El municipio de El Hoyo, una de las localidades más golpeadas por los incendios forestales en Chubut, dispuso la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, además de otras zonas pobladas como el callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco, ante el avance de las llamas iniciadas el 5 de enero en la región andino-patagónica, que ya afectaron a más de 5.000 hectáreas.
El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para trasladar a los residentes hacia la Escuela N.º 223, con salida directa a la Ruta Nacional 40. Las autoridades solicitaron evacuar solo con pertenencias esenciales y respetar en todo momento las indicaciones del personal de emergencia.
Como ocurrió en otras localidades de la provincia, la medida tiene como objetivo preservar la integridad de los habitantes, en un contexto en el que ya superan las 3.000 personas evacuadas en distintos puntos de Chubut.
El paraje El Pedregoso, atravesado por el arroyo homónimo, se encuentra en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo. Durante décadas fue una zona rural de población dispersa, aunque en los últimos años quedó recurrentemente expuesta a los incendios forestales, que han ganado intensidad y extensión.
El fuego que amenaza a esta zona se propagó desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, avanzando con rapidez debido a la sequedad extrema de los matorrales y del bosque andino-patagónico.
Este sábado, el gobernador Ignacio Torres advirtió que la situación se ve agravada por la “mayor sequía desde 1965”, según expresó en declaraciones al canal TN, y calificó el escenario como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.
En el territorio provincial, más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos combaten el fuego desde hace días en condiciones extremas. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, remarcó el mandatario.
El avance de las llamas obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, de acuerdo a datos oficiales brindados por el secretario de Bosques, Abel Nievas. La emergencia también derivó en el corte total de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Puente Salamín y Epuyén, una vía clave para la circulación regional. Solo se permite el tránsito de vecinos y personal afectado al operativo.
Mientras tanto, miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares, en medio de un despliegue permanente de recursos para intentar frenar el avance del incendio.
Torres alertó que el contexto actual vuelve extremadamente peligroso cualquier foco ígneo: “Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco tiene un crecimiento exponencial muy difícil de controlar”. Además, subrayó que las condiciones meteorológicas agravan la situación, con ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, que complican las tareas de contención.
En cuanto a los recursos desplegados, el gobernador detalló que el operativo cuenta con brigadistas de varias provincias y de Chile, además de medios aéreos, entre ellos el Boeing 737 Fireliner, con capacidad para descargar hasta 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial.
Respecto al origen del fuego, Torres explicó que en el Parque Nacional Los Alerces el incendio se inició por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica, pero en El Hoyo y Puerto Patriada la investigación apunta a una acción intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible”, afirmó, y aseguró que se trabaja para que el hecho no quede impune.
En el mismo sentido, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la causa judicial busca determinar responsabilidades penales.
El incendio se desarrolla en el marco de la sequía más severa de las últimas décadas, con temperaturas elevadas, baja humedad y vientos persistentes, condiciones que favorecen la propagación del fuego. El antecedente más cercano se registró hace un año en Epuyén, cuando un incendio devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligando a evacuar a más de 200 familias.