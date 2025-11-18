Chubut en estado de “Emergencia Climática”
La Patagonia vivió este lunes 17 de noviembre una jornada extrema por los fuertes vientos, que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alertas de todos los niveles. El sudeste de Chubut fue el área más afectada, con alerta roja y ráfagas que alcanzaron los 150 km/h, provocando voladuras de techos, cortes de luz, interrupción del tránsito y suspensión de actividades en varias ciudades.
Desde la mañana, la intensa polvareda paralizó gran parte de la actividad en Chubut y Santa Cruz, donde se suspendieron las clases y muchos comercios no abrieron. Por la noche, la alerta roja descendió a nivel naranja, aunque el SMN advirtió que aún podían registrarse vientos de 65 a 80 km/h, con ráfagas superiores a 110 km/h y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.
Con una mejora parcial en el panorama, se restableció el tránsito en todas las rutas chubutenses y se confirmó el regreso de las clases para este martes.
Estado de emergencia en Chubut
El gobernador Ignacio Torres declaró el estado de emergencia climática y ordenó medidas preventivas en seguridad, salud y educación para reducir riesgos sobre la población.
En Comodoro Rivadavia, una de las ciudades más castigadas, el secretario de Control Urbano, Miguel Gómez, había advertido temprano:
“Estamos en alerta roja. Se esperan ráfagas de 145 km/h cerca del mediodía. El principal cuidado es no salir de los hogares, salvo por razones estrictamente necesarias”.
El funcionario explicó que el sector conocido como “El Infiernillo” genera un peligroso “túnel de viento”, por lo que se restringió la circulación y la actividad comercial.
Destrozos, cortes de luz y suspensión total de actividades
En Comodoro Rivadavia no funcionó el transporte público, no abrieron bancos ni comercios y las escuelas permanecieron cerradas. También se registraron cortes de luz en el barrio industrial y el casco céntrico.
La ciudad reportó voladuras de techos, como en el complejo 1008 Viviendas, en un comercio Chango Más y en una sucursal de La Anónima, donde parte de la estructura cayó sobre un vehículo estacionado. No hubo heridos.
Las rutas de la provincia estuvieron restringidas durante el día, pero por la noche la circulación fue rehabilitada.
Impacto en Santa Cruz: decenas de intervenciones y daños estructurales
En Santa Cruz, los Bomberos debieron atender al menos 65 intervenciones por desprendimientos y voladuras. En el Parque Patagonia, se registró la voladura de un techo y 16 turistas fueron trasladados a Perito Moreno como medida de prevención.
En Las Heras, un vecino identificado como Miguel relató:
“Hay muchísimo viento, la gente no camina por la calle. Las clases están suspendidas y las empresas no están trabajando”.
Afirmó que el temporal lo sorprendió y que debió volver a su casa por la peligrosidad del viento. También contó que, pese a llevar décadas viviendo en la zona, “no recuerdo algo como esto”, y que tiene preparado un bolso con agua, radio y linterna para emergencias.
Tres barcos hundidos por el oleaje en Santa Cruz
La violencia del viento también afectó al puerto Caleta Paula, en Caleta Olivia, donde tres embarcaciones amarradas se hundieron debido a que sus defensas no resistieron el intenso oleaje. El hundimiento fue registrado por trabajadores portuarios y personal de emergencia. Los barcos no llevaban tripulación y no hubo víctimas.