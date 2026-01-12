Chubut bajo fuego: extinguieron 22 de los 32 focos y hay más de 12 mil hectáreas afectadas
El combate contra los incendios forestales en Chubut entró en una etapa clave. El domingo por la noche, el Gobierno de Javier Milei anunció que 22 de los 32 focos detectados en la provincia se encuentran completamente extinguidos, como resultado del operativo conjunto entre Nación y Provincia desplegado en la región patagónica.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X, donde destacó el trabajo de los brigadistas y la coordinación entre los distintos organismos estatales.
“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, señaló el funcionario.
Sin embargo, el panorama dista de estar resuelto. Los focos más complejos continúan activos en la región cordillerana, especialmente en las zonas de Puerto Patriada, Epuyén, El Hoyo y áreas rurales cercanas, donde el fuego ya consumió más de 11.970 hectáreas, según el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).
Mientras que Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen sus servicios básicos con normalidad, Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico debido a los daños provocados por el fuego en el tendido.
En la provincia, el mensaje es unánime: la emergencia aún no terminó y cada hora de trabajo en el terreno resulta decisiva para evitar una catástrofe mayor en la cordillera chubutense.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que las lluvias registradas en las últimas horas aportaron alivio parcial, pero advirtió que el operativo sigue en máxima alerta.
“Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica. No hay margen para relajarse”, sostuvo.
La Justicia provincial ya determinó que el incendio fue intencional, por lo que el gobierno chubutense anunció que avanzará judicialmente “hasta las últimas consecuencias” para identificar y sancionar a los responsables.