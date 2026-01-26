Chubut arde: Fuego reactivado en el Parque Nacional Los Alerces y el clima complejiza labor de bomberos
La provincia de Chubut alertó que el incendio en la zona de Villa Lago Rivadavia, que incluye el Parque Nacional Los Alerces, sufrió varias reactivaciones en las últimas horas, mientras el clima empeora y complica el trabajo de los bomberos. Además, las autoridades advirtieron sobre “un comportamiento extremo y rápida propagación” del fuego.
La reactivación de los focos ocurrió este domingo en el perímetro de Villa Lago Rivadavia, según informó en un comunicado el equipo de Manejo del Fuego de Chubut. Además,|
La situación empeoró aún más poco después, con el aumento de la intensidad del viento, que generó un “comportamiento extremo y rápida propagación, tanto en la zona alta de Villa Lago Rivadavia, como en el faldeo oeste del Lago Rivadavia, que incluye reserva provincial y propiedad de Estancia Los Murmullos”.
“Se registraron ráfagas de 50 km/h, con rotaciones de viento, generando múltiples focos secundarios en distintos sectores del incendio. En el flanco izquierdo, el fuego pasó las fajas construidas con herramientas manuales durante los últimos tres días”, detallaron.
Asimismo, indicaron que “un solo medio aéreo pudo operar durante un breve período al mediodía. La escasa y nula visibilidad impidieron continuar operando”.
Las condiciones meteorológicas adversas, que incluyen mucho calor, falta de lluvia y vientos intensos, potencian los focos activos en el sur del país y dificultan el trabajo de los bomberos al impedir la visibilidad por el humo.
Durante la noche se continuó trabajando con guardias nocturnas de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana en la zona de viviendas. Actualmente, el operativo cuenta con 145 combatientes del fuego, además de 103 de personal de apoyo.
Hasta ahora, se confirmaron al menos 10 mil hectáreas afectadas en la zona y Jorge Bonansea, director de Defensa Civil de Epuyén, indicó -en diálogo con TN- que quienes se encontraban trabajando en la zona debieron replegarse por la intensidad del fuego, que representaba un peligro.
Por su parte, Ariel Amthauer, director de la Lucha contra los Incendios Forestales, indicó que hace cuarenta días están trabajando en el Parque Nacional Los Alerces para contener los incendios, situación que ha empeorado desde el 5 de enero “por la meteorología, el verano, falta de precipitaciones y la falta de nieve en el invierno”.
Sin embargo, adelantó que “hoy es un día bueno” porque hay un frente nuboso en la Patagonia. “Creo que hoy va a ser una buena jornada para sostener los trabajos que planificamos en el día de hoy”, expresó Amthahuer en TN.
Mientras tanto, en Puerto Patriada y El Hoyo el fuego fue contenido en un 85%, según se reportó el domingo por la noche. La Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut informó que se vieron afectadas 22.293 hectáreas y esto perjudicó tanto a matorrales, como bosques implantados y bosques nativos.