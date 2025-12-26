Christian Petersen ya se encuentra en el Hospital Alemán de CABA
El chef Christian Petersen ingresó en la tarde de este viernes 26 de diciembre al Hospital Alemán de Buenos Aires, luego de más de diez días de internación en San Martín de los Andes. En la víspera de Navidad, la familia del chef difundió un comunicado desde sus cuentas oficiales en redes para referirse a su estado de salud y para agradecer.
“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron.
En esa misma línea, precisaron cómo evolucionaba su estado de salud con el paso de los días y señalaron que “esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”. Por último, agradecieron las múltiples muestras de afecto y la “energía positiva” recibida, y destacaron el acompañamiento como un apoyo clave para transitar este delicado momento.
A su vez, Roberto Petersen, hermano de Chris, compartió un mensaje que también fue replicado por la cuenta oficial del chef: “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos estos días tan difíciles para nuestra familia”.
En su publicación, destacó la evolución de su hermano y el rol del equipo médico que lo asistía: “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Castillo, y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”.