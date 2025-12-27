Christian Petersen permanece estable tras su traslado al Hospital Alemán de Buenos Aires
El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico en el que informó que Christian Petersen se encuentra estable, luego de haber sido trasladado a la capital argentina para continuar su atención en un centro de mayor complejidad. El comunicado, firmado por el director médico, Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454), detalló que el ingreso se realizó sin complicaciones y con continuidad en los cuidados.
Según precisaron desde la institución, el traslado sanitario se concretó con monitoreo permanente, y al arribar al hospital el paciente fue recibido por un equipo médico interdisciplinario, que llevó adelante una evaluación integral y realizó ajustes en el tratamiento conforme a su evolución clínica. Desde el Hospital Alemán señalaron además que se mantiene un acompañamiento permanente a la familia, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica.
El traslado a Buenos Aires se efectuó el viernes 26 de diciembre, mediante un avión sanitario, luego de que Petersen recibiera atención en los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes. En este último centro, el chef había permanecido internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo, donde fue estabilizado antes de definirse la derivación a la Ciudad de Buenos Aires para la realización de estudios y cuidados avanzados.
El episodio que originó la emergencia tuvo lugar el 12 de diciembre, durante una expedición en la zona del volcán Lanín. En ese contexto, un guía advirtió el agotamiento físico de Petersen y se activó un operativo de rescate con intervención de guardaparques. El chef fue sedado y trasladado de urgencia a un hospital local, donde se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo. Posteriormente, su cuadro se agravó con una falla multiorgánica, lo que motivó su ingreso a terapia intensiva.
Un parte oficial emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo había confirmado que el estado del paciente era reservado, solicitando respeto por la privacidad. Desde entonces, tanto la familia como los equipos médicos sostuvieron una política de estricta confidencialidad, priorizando el acompañamiento cercano.
En ese marco, el entorno de Petersen expresó su agradecimiento al personal de salud que intervino en las distintas etapas de la atención. En un mensaje difundido antes de las fiestas, la familia destacó el profesionalismo y la calidad humana de los equipos médicos de Junín y San Martín de los Andes. Su hermano, Roberto Petersen, también resaltó la dedicación de los profesionales y la fortaleza del chef durante el proceso.
La presencia de su esposa, Sofía Zelaschi, fue señalada como un pilar fundamental en la recuperación. La pareja mantenía diversos proyectos personales y profesionales antes del incidente, entre ellos emprendimientos gastronómicos y desarrollos televisivos.
El caso generó una amplia muestra de solidaridad en el ámbito gastronómico y en redes sociales. Desde el canal elGourmet, donde los hermanos Petersen conducen un ciclo culinario, expresaron su acompañamiento y confianza en la recuperación, en sintonía con la decisión familiar de preservar la intimidad.
Finalmente, allegados al chef subrayaron que el afecto recibido y el respeto de la sociedad constituyen un sostén clave en este momento delicado, acompañando el proceso de recuperación de Christian Petersen.