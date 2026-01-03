Christian Petersen continúa internado y el Hospital Alemán emitió el primer parte del 2026
El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el primer parte médico del 2026 sobre la salud de Christian Petersen, quien permanece internado y presenta una evolución clínica estable. El chef argentino, figura de la gastronomía argentina, es atendido por un equipo multidisciplinario desde el 26 de diciembre, tras haber sufrido una grave descompensación en la cordillera neuquina, y ser trasladado en un avión sanitario a Buenos Aires.
El texto oficial, firmado por el director médico Norberto Mezzadri (MN 51454), confirmó que Petersen “continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario. Al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo”.
Y agrega: “El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.
Antes de su llegada a Buenos Aires, Petersen recibió atención en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Fue en San Martín donde ingresó a la unidad de terapia intensiva debido a una falla multiorgánica que comprometió al menos dos órganos vitales. El traslado a Buenos Aires se llevó a cabo el 26 de diciembre en avión sanitario, bajo estricta supervisión del equipo de salud.
El Hospital Alemán subrayó la importancia de resguardar la intimidad del paciente en situaciones de alta exposición pública.
El entorno familiar y profesional del chef valoró el apoyo recibido durante todo el proceso hospitalario. La esposa de Petersen, Sofía Zelaschi, con quien el cocinero pasó sus últimas vacaciones en Brasil días antes de sufrir el problema cardíaco, fue señalada como un sostén fundamental, siempre presente a lo largo de su internación. Zelaschi y la familia mantuvieron comunicación constante con los equipos de salud y manifestaron públicamente su agradecimiento por la dedicación de los profesionales.
Además, Roberto Petersen, hermano del chef, resaltó la fortaleza y la resiliencia que demostró Christian en los momentos más delicados de la internación.
El respaldo del sector gastronómico y de los seguidores de Petersen se manifestó desde los primeros días. Colegas, instituciones y la señal El Gourmet, donde se transmite el ciclo televisivo de los hermanos Petersen, enviaron mensajes y manifestaron su apoyo a la recuperación del chef. Tanto la familia como el Hospital Alemán insistieron en la importancia del respeto a la confidencialidad y agradecieron el acompañamiento recibido.